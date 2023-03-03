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    到宅沐浴車協助 癱瘓阿伯重拾信心面對復健之路

    福伯分享感謝美善基金會的到宅沐浴服務，陪伴協助他撐過最難過的關卡。（記者洪瑞琴攝）

    福伯分享感謝美善基金會的到宅沐浴服務，陪伴協助他撐過最難過的關卡。（記者洪瑞琴攝）

    2023/03/03 09:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣已進入老年化社會，家有長期臥床者家庭日益增加，沐浴對於長期臥床者非常重要，美善基金會結合愛心資源提供到宅沐浴車服務，讓臥床者擁有更好的照顧品質，嘉惠更多的家庭。

    3年多前，福伯因罹「急性發炎性去髓鞘多發性神經病變」，導致全身癱瘓，日常生活需完全協助下才可完成。後經適當的醫療及福伯努力復健，如今可在家人陪伴下，每天到美善基金會附設台江健身俱樂部運動。福伯表示，當時復健非常艱苦，因有到宅沐浴的服務，讓他可全身放鬆有個好眠，隔天又有勇氣及力量繼續面對艱辛的復健之路。

    50多歲的單親郭先生獨自一人撫養三個女兒，另也需照顧行動不便的老母親。2年前郭先生工作時自高處摔落，傷及頸椎而生活無法自理，家裡經濟支柱突然倒下，整個家頓時陷入慌亂與無助，到宅沐浴服務的協助，讓郭先生和女兒在生活的壓力與照顧重擔中可喘口氣。

    統一企業集團表示，這次捐贈新款到宅沐浴車，秉持「取之社會，用之社會」精神，希望對環境永續發展盡心力，並持續深耕及關懷弱勢族群。

    美善基金會執行長吳道遠神父表示，到宅沐浴服務對長照家庭是很重要的服務，這輛自排的沐浴車比起之前的手排車更好操控駕駛，瓦斯系統也更具安全性，靈巧的車身穿梭在巷弄間，讓沐浴團隊有更好設備為長照家庭服務。

    美善基金會表示，「哪裡有需求，我們就往哪裡去」，投入到宅沐浴服務已邁向第9年，服務超過6116人次，有需求的家庭可向基金會洽詢。

    統一企業集團到美善基金會，捐贈新款到宅沐浴車，希望照顧更多弱勢家庭。（記者洪瑞琴攝）

    統一企業集團到美善基金會，捐贈新款到宅沐浴車，希望照顧更多弱勢家庭。（記者洪瑞琴攝）

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