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    男拿掃帚「隔空揮2下」被鄰居告傷害 等了1年獲判無罪

    黃姓男子跟鄰居李婦吵架時拿出掃帚隔空揮了2下趕人，但李婦自述疼痛等級高達8級，提出傷害告訴，在審理近一年後，南院做出無罪判決。（記者王捷攝）

    黃姓男子跟鄰居李婦吵架時拿出掃帚隔空揮了2下趕人，但李婦自述疼痛等級高達8級，提出傷害告訴，在審理近一年後，南院做出無罪判決。（記者王捷攝）

    2023/03/03 07:39

    〔記者王捷／台南報導〕傷害是常見的刑事案件，但台南一名黃姓男子為了一件傷害案頭痛一年；他跟李姓鄰居吵架，監視器拍下他拿著掃帚隔空揮2下趕人，但李婦在案發3小時後就醫、驗傷時自述，疼痛指數高達8級，堪比產痛，所幸疑點被黃男請的律師發現，質疑李女不可能忍痛這麼久，讓黃男盼了一年終於等到無罪。

    許多傷害案中，常是拉到一下、碰到一下就有一方大喊「別碰我！」接著提出傷害告訴，意圖使對方接受刑事審判，但肉體的傷害是否真的構成？讓許多因此跑法院民眾很困擾，黃男與李婦因糾紛衍生的傷害案就是一例；他跟鄰居李婦長期不合，去年4月因認為李婦太吵，影響他工作，拿著掃帚出來趕人。

    從監視器畫面可以看到，黃男跟李婦家中間隔了一個鐵絲網圍籬，案發當晚8點多時，李婦用左手穿過圍籬，在狹小的縫隙，拿著筆不知道在寫什麼，黃男拿著掃把，約在一分鐘內揮了2下，但是沒有碰到李婦，不過李婦在晚上11點的時候就醫，她自述疼痛等級為8級，驗傷單也顯示，左手有挫傷合併腫脹，李婦據此提告傷害，並附帶民事求償。

    黃男為此請律師打官司，律師提出，8級的疼痛相當婦女生產或癌症傷痛的程度，如果這麼痛，李婦怎還可以忍了3小時才就醫？另外，李婦當時左手穿過鐵網圍籬，用奇怪的姿勢書寫，可能也會碰到鐵網，更何況李婦提供的受傷照片，根本看不出有傷。

    法官從監視器畫面發現，黃男的掃帚有揮到李婦，他與李婦長期不合，李的陳述可能也因此有些誇大，雖然李婦提出病理證據，但與黃男衝突時若有受傷，卻沒有避開攻擊的舉動，也沒有馬上就醫，還繼續留在現場徘徊，認為李婦的告訴是為了讓黃男受到刑事處罰，所以判處無罪，而附帶的民事求償也因為刑事無罪被駁回。

    黃姓男子跟鄰居李婦吵架時拿出掃帚隔空揮了2下趕人，但李婦自述疼痛等級高達8級，提出傷害告訴，在審理近一年後，南院做出無罪判決。（記者王捷攝）

    黃姓男子跟鄰居李婦吵架時拿出掃帚隔空揮了2下趕人，但李婦自述疼痛等級高達8級，提出傷害告訴，在審理近一年後，南院做出無罪判決。（記者王捷攝）

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