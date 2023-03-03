台南正副議長涉賄選起訴 郭再欽等6被告交保閃離

南市正副議長賄選案被告楊志強（前白衣）、林士傑（楊右後者）、郭再欽（楊後方者）等人步出法院。（記者王俊忠攝）

2023/03/03 00:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署偵辦台南市議會正副議長涉賄選案，歷經近3個月調查，檢方偵結認為議長邱莉莉、副議長林志展等10人涉嫌違反公職人員選罷法等案，依法起訴。其中民進黨前中執委郭再欽等6名被告被收押近2個月，檢方2日移審台南地院，受理法官於下午開庭，到晚間近10點裁定郭再欽等6名被告300萬元到50萬元不等交保，6人並均限制住居。

台南地檢署起訴的10名被告，分別是正、副議長邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽、南市議會無黨團結聯盟顧問楊志強、市議員李文俊（前國民黨籍）及李的友人黃怡萍、南市區漁會理事長林士傑、無黨籍市議員黃麗招、市議員李鎮國（前國民黨籍）及妻子高玫仙。市議員張世賢（前國民黨籍，檢方另案偵辦）。

此案迄今有郭再欽、林士傑、李文俊、黃怡萍、黃麗招、楊志強等6人相繼被收押禁見，檢方於2日將這6人移交台南地院審理。

2日晚間近10點，法官裁定李文俊交保100萬元、黃麗招交保100萬元、郭再欽交保300萬元、楊志強交保200萬元、黃怡萍交保50萬元、林士傑交保200萬元，6名被告並均限制住居。

6位被告的相關親友從2日晚間就到台南地院1樓法警室等候，市議長邱莉莉也現身法警室外等候被告出來，她眼眶泛紅，心情顯得低落。親友們在獲知交保金額後，隨即籌措現金到法警室辦保，深夜11點多，6位被告一起步出法院，眾親友們快速掩護被告們搭車離去，6人都未多說什麼。

南市議長邱莉莉（左二）到台南地院外等候相關被告能獲得交保。（記者王俊忠攝）

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