台南228連假住房率近9成 觀旅局：3月也活動滿滿！

台南虎頭埤風景區，今年連假吸引近2萬名親子遊客入園遊憩。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/02 23:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕228和平紀念日4天連假，台南陽光和煦氣候宜人，南市觀光旅遊局統計出爐，與去年同期連假相比，今年遊客總數較去年增加4成，無論市區街道巷弄老街、戶外踏青親子遊憩及各地賞花景點等皆是滿滿走訪人潮，帶動連假期間旅宿平均住房率近9成。

南市觀旅局表示，熱門商圈與古蹟景點於連假期間聚集大批觀光人潮，國華海安商圈、小西門商圈、南紡商圈及赤崁樓與孔廟文化園區等，大約吸引逾50萬人次旅遊。

觀光旅遊局轄管的虎頭埤風景區，推出連假壽星免費入園優惠，還有經過全新大改造後、適合小孩放電的全齡式地景遊憩場加成下，今年連假也吸引近2萬名親子遊客入園遊憩。

水交社文化園區舉辦的首屆「FOCASA馬戲藝術節」表演節目場場爆滿，親子遊客也開心與表演團體互動，共吸引超過6萬人湧入。另外，「學甲蜀葵花文化節」連假期間則湧入3萬人次前來賞花。

觀光旅遊局表示，台南在百花齊放的3月時節也是活動滿滿，學甲蜀葵花節展至4月23日，將創下最長的蜀葵花季；白河木棉花季也將在3月11日接力登場，至3月26日。而台南年度盛事台灣國際蘭展「蘭花魔鏡─看見，新起點」，3月4日至19日，遊客持今年1至3月份入住台南合法旅館民宿證明，就可參觀蘭展。

228連假府中街各式擺攤生意爆好，手相算命也是排隊盛況。（記者洪瑞琴攝）

台南228和平紀念日4天連假，老街商圈湧滿人潮。（記者洪瑞琴攝）

228連假期間，南區水交社文化園區首屆「FOCASA馬戲藝術節」表演節目場場爆滿。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法