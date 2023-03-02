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    水情嚴峻！高雄重啟越域引水 10天挹注南化水庫2萬噸

    南水局今協調農水署高管處重啟甲仙堰越域引水，10天挹注南化水庫（見圖）2萬噸。（資料照）

    南水局今協調農水署高管處重啟甲仙堰越域引水，10天挹注南化水庫（見圖）2萬噸。（資料照）

    2023/03/02 23:06

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部水情嚴峻，南化水庫蓄水量成為關鍵，水利署南水局今協調農水署高管處重啟甲仙堰越域引水，10天挹注南化水庫2萬噸，5月中一期稻作收成後全力引水，以穩定南部供水。

    南部創30年降雨量最少，可能5月過後才會下雨，高屏溪、旗山溪流量均創歷年同期新低，南水局將與水利局於高屏溪沿岸鑿50口抗旱水井取水，強調抗旱水井建置經過詳細評估含水層條件，於河川灘地沿岸設置，可確保地下水快速回補，不會造成鄰近地區抽不到水。

    高雄與台南共用南化水庫，是南部穩定供水的重要關鍵，旗山溪流量今下探0.99CMS，作為農業灌溉已不足，南水局今協調高管處，加強精準灌溉力道，協調每日取水0.23CMS。

    南水局今重啟旗山溪甲仙堰越域引水，10天挹注南化水庫2萬噸，相當於每日蓄存2000噸，且因應旗山溪流量下降，每日少量引水不無小補，並於5月中旬一期稻作收成後，全力引水挹注南化水庫，以穩定南部供水。

    南水局也請水公司提升曾文至烏山頭系統淨水場處理能力，增加曾文水庫供水量，由現況每日58萬噸提升至每日63萬噸，以減緩南化水庫供水量，管控每日供水量37萬噸，將水儘量蓄存南化水庫，以延長水庫供水期程。

    此外，農業灌溉用水目前缺水率達8成，農水署高管處比照百年大旱實施輪灌，已動用172口地下水井上場，若持續到清明節仍未下雨，將啟動18口抗旱水井支援，並持續增鑿抗旱水井因應，預計5月可增加1萬多噸水源。

    水利局已開放鳳山等6座污水處理廠可日供1.8萬噸回收水，提供民眾沖洗街道、工地防止揚塵、澆灌等使用。

    高市府維持澄清湖8成以上高水位。（記者陳文嬋攝）

    高市府維持澄清湖8成以上高水位。（記者陳文嬋攝）

    若持續到清明節仍未下雨，農水署將啟動抗旱水井支援農業用水。（讀者提供）

    若持續到清明節仍未下雨，農水署將啟動抗旱水井支援農業用水。（讀者提供）

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