為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南古都馬拉松3/5萬人開跑 「霧砲機」先上場

    台南古都馬拉松賽開跑前，南市環保局將首度出動「霧砲機」抑制道路揚塵。（南市環保局提供）

    台南古都馬拉松賽開跑前，南市環保局將首度出動「霧砲機」抑制道路揚塵。（南市環保局提供）

    2023/03/02 22:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南古都馬拉松賽3月5日登場，包含跑者與工作人員約2萬人參與。南市環保局為維護空氣品質，將於4、5日凌晨3時前，在賽事路段及周邊道路執行洗街，總公里數約119公里。值得一提的是，今年除進行傳統洗街也首度嘗試霧砲機，會在賽道上距跑者到達前30分鐘噴灑水霧，以抑制道路揚塵。

    南市環保局表示，霧砲機經由高壓泵，將乾淨的水轉化成粒徑約30微米的水霧，噴灑後會吸附空氣中的粒狀污染物，沉降於地面，達到降低空污濃度的目的。霧砲機平均每小時的用水量約1至1.5噸，噴射距離約可涵蓋10至20公尺間的範圍，這次預估會用水約1噸，用水量有限，不會排擠到民生用水。

    至於傳統洗街119公里，環保局表示，水源都來自於回收水，沒有使用到民生用水，而回收水也都通過水質檢驗，均符合回收水標準才會被再利用。這次洗街，預估可削減總懸浮微粒（TSP）1642公斤。

    環保局表示，南部秋冬至至初春期間天候乾燥，揚塵較多，洗街有助於減緩空品不良，經實測空品不良日洗街後，PM2.5濃度平均可下降約20％至32％。

    環保局表示，馬拉松賽事洗街車作業時段為3月4日上午8時至隔日凌晨3時，健康路、府前路、永華路等路段都是洗街範圍，洗街車作業時都會開啟警示燈，行駛速度在20公里以下，執勤後地面會較濕滑，請民眾注意行車安全。

    市長黃偉哲表示，本屆馬拉松賽報名人數創新高，市府在賽跑路線規劃、交通安全等各方面都有周全準備，希望讓來自全台的跑者愉快安心出賽，享受路跑樂趣。

    台南古都馬拉松賽即將開跑，南市環保局出動洗街車取用回收水灑地，以抑制道路揚塵。（南市環保局提供）

    台南古都馬拉松賽即將開跑，南市環保局出動洗街車取用回收水灑地，以抑制道路揚塵。（南市環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    首跨雙直轄市「2023雙北城市馬拉松」 3/5登場
    2023/03/02 14:03

    首跨雙直轄市「2023雙北城市馬拉松」 3/5登場
    台南古都國半程馬拉松3/5登場 烤雞、豬腳端上桌補給體力
    2023/03/01 23:50

    台南古都國半程馬拉松3/5登場 烤雞、豬腳端上桌補給體力

    就業機會＋生活機能穩定小港房市剛需
    惠恕仁來台 宣傳6月帛琉馬拉松
    2023/02/23 05:30

    惠恕仁來台 宣傳6月帛琉馬拉松
    台南春季大型活動 蘭展、古都半馬3月初率先登場
    2023/02/21 20:13

    台南春季大型活動 蘭展、古都半馬3月初率先登場

    狂銷百萬件 全台1/10女性必有「這件」！
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播