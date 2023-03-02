台南古都馬拉松3/5萬人開跑 「霧砲機」先上場

台南古都馬拉松賽開跑前，南市環保局將首度出動「霧砲機」抑制道路揚塵。（南市環保局提供）

2023/03/02 22:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南古都馬拉松賽3月5日登場，包含跑者與工作人員約2萬人參與。南市環保局為維護空氣品質，將於4、5日凌晨3時前，在賽事路段及周邊道路執行洗街，總公里數約119公里。值得一提的是，今年除進行傳統洗街也首度嘗試霧砲機，會在賽道上距跑者到達前30分鐘噴灑水霧，以抑制道路揚塵。

南市環保局表示，霧砲機經由高壓泵，將乾淨的水轉化成粒徑約30微米的水霧，噴灑後會吸附空氣中的粒狀污染物，沉降於地面，達到降低空污濃度的目的。霧砲機平均每小時的用水量約1至1.5噸，噴射距離約可涵蓋10至20公尺間的範圍，這次預估會用水約1噸，用水量有限，不會排擠到民生用水。

至於傳統洗街119公里，環保局表示，水源都來自於回收水，沒有使用到民生用水，而回收水也都通過水質檢驗，均符合回收水標準才會被再利用。這次洗街，預估可削減總懸浮微粒（TSP）1642公斤。

環保局表示，南部秋冬至至初春期間天候乾燥，揚塵較多，洗街有助於減緩空品不良，經實測空品不良日洗街後，PM2.5濃度平均可下降約20％至32％。

環保局表示，馬拉松賽事洗街車作業時段為3月4日上午8時至隔日凌晨3時，健康路、府前路、永華路等路段都是洗街範圍，洗街車作業時都會開啟警示燈，行駛速度在20公里以下，執勤後地面會較濕滑，請民眾注意行車安全。

市長黃偉哲表示，本屆馬拉松賽報名人數創新高，市府在賽跑路線規劃、交通安全等各方面都有周全準備，希望讓來自全台的跑者愉快安心出賽，享受路跑樂趣。

台南古都馬拉松賽即將開跑，南市環保局出動洗街車取用回收水灑地，以抑制道路揚塵。（南市環保局提供）

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