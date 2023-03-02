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    1天破千顆！點牛肉湯「滷蛋免費吃到飽」 老闆霸氣：不取消

    台南麻豆經營28年的「其森牛肉清湯」老闆黃一成說，點碗牛肉湯，肉燥飯和滷蛋就能免費吃到飽。（記者楊金城攝）

    台南麻豆經營28年的「其森牛肉清湯」老闆黃一成說，點碗牛肉湯，肉燥飯和滷蛋就能免費吃到飽。（記者楊金城攝）

    2023/03/02 20:56

    〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆經營28年的老店「其森牛肉清湯」，點碗牛肉湯，肉燥飯和滷蛋就能免費吃到飽，最近蛋價上漲，滷蛋1天被吃走千顆，老闆黃一成說，維持傳統，不怕客人吃滷蛋。

    為解決血荒，台南捐血中心今天（2日）在麻豆警分局前舉辦捐血活動，在地老店「其森牛肉清湯」和富城建設贊助150碗牛肉湯，成功提高民眾捐血意願，再去喝牛肉湯、吃滷蛋「補血」。

    黃一成擔任麻豆警友會、義消顧問，熱心公益，麻豆舉辦捐血活動時，也常贊助牛肉湯給捐血民眾，他的店座右銘是「您好、我好、大家很好」，黃一成說，捐血活動只要缺贊助來找他協辦， 一定義不容辭。

    黃一成說，開業28年來，客人來店點一碗牛肉湯，就能免費吃肉燥飯和滷蛋吃到飽，開心吃、吃得飽最重要。

    黃一成說，台灣牛肉價格目前再上漲到1台斤500元，豬絞肉1台斤上漲到49元，蛋價也從之前1顆不到3元，漲到目前1顆6.5元，因原料漲價，讓他的牛肉湯去年調漲為1碗120元，算薄利多銷。

    時值蛋荒，蛋價也貴，滷蛋依舊讓顧客「吃免驚」，許多客人直呼「佛心」，黃一成說，滷蛋免費吃到飽開店28年來就是如此，不會因蛋貴就取消。

    黃一成說，曾有位年輕女顧客吃下16顆滷蛋，客人反應肉燥鍋內沒蛋了，他還罵店員怠慢忘了放蛋，後來才發現是顧客吃光滷蛋，有時雞蛋來少了，他買滷蛋1顆10元回店，就是不能讓顧客吃不到滷蛋。

    「其森牛肉清湯」目前消耗掉的滷蛋日破千顆，成本自己吸引，有些顧客真的衝著吃滷蛋來，1次吃4、5顆很平常，牛肉湯店的「蛋蛋傳奇」繼續寫下去。

    肉燥鍋內放免費吃到飽的滷蛋。（記者楊金城攝）

    肉燥鍋內放免費吃到飽的滷蛋。（記者楊金城攝）

    台南捐血中心在麻豆警分局前舉辦捐血活動，在地老店「其森牛肉清湯」和富城建設贊助150碗牛肉湯兑換券。（記者楊金城攝）

    台南捐血中心在麻豆警分局前舉辦捐血活動，在地老店「其森牛肉清湯」和富城建設贊助150碗牛肉湯兑換券。（記者楊金城攝）

    台南捐血中心舉辦捐血活動，麻豆在地老店「其森牛肉清湯」和富城建設贊助150碗牛肉湯兑換券。（記者楊金城攝）

    台南捐血中心舉辦捐血活動，麻豆在地老店「其森牛肉清湯」和富城建設贊助150碗牛肉湯兑換券。（記者楊金城攝）

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