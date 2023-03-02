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    南市正副議長賄選案起訴 藍綠陣營各有看法

    南市正、副議長賄選案偵結起訴，朝野政黨各有看法。（記者洪瑞琴攝）

    南市正、副議長賄選案偵結起訴，朝野政黨各有看法。（記者洪瑞琴攝）

    2023/03/02 20:14

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市正、副議長賄選案今（2）日偵結起訴，朝野政黨各有看法，但都表示尊重司法、勿枉勿縱。

    南市議會民進黨團發言人李宗翰表示，黨團自本案調查以來至現今起訴將於法院進行審查皆尊重司法程序，民進黨中評會也祭出停權處分，相信司法勿枉勿縱，能夠儘速給予國人真相。

    基進黨南市議員李宗霖說，邱莉莉等人在正副議長選舉上涉及賄選遭起訴，已重創市議會的公信力，也讓台南市背負了汙名，肯定檢調單位不眠不休努力追查，讓事情很快有進展，相信司法單位可以盡速調查，讓台南恢復應有的清白和乾淨未來，也希望未來的選舉制度能改革，讓未來不再有類似事件發生。

    市議會國民黨團表示，此案如雪球般越滾越大全國矚目，基層支持者怒火中燒，不懂為何3位國民黨籍議員會違反黨意，南市黨部和黨中央也快速做出黨紀處分，3位議員已全都被開除國民黨籍，黨團尊重檢方偵查起訴結果，全案移送台南地院，盼望地院勿枉勿縱，若被告確實違法，請法官認事用法，儘速審理量刑，若被告無涉及不法請還被告清白。

    前市議員謝龍介則說，民主的發展，如果還要用買票賄選，全體國人不樂見，台南市號稱是民進黨主席賴清德的「本命區」，賴主席應該拿出道德高度要求從政同志，即刻辭掉台南市議會議長，重新改選，民進黨依然占有絕對優勢，否則如何參選2024總統大位！

    台南地檢署偵辦正副議長賄選案，今日以涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」偵結起訴，包含南市議長邱莉莉、副議長林志展等10人被起訴。

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