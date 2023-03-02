10天年假窩沙發 檢察官黃齡慧就是要掀南市正副議長賄選案

台南正副議長賄選案，今天起訴、移審，讓南檢鬆了一口氣。（記者王捷攝）

2023/03/02 20:39

〔記者王捷／台南報導〕台南正副議長賄選案，趕在郭再欽羈押期限前偵查終結，檢方可說鬆了一口氣，尤其承辦檢察官黃齡慧，別人的年假吃團圓飯與家人相聚，但她10天年假都在辦公室爬梳證據，餓了扒便當、睏了睡在辦公室的沙發，期間2次提出抗告、羈押6人，終於起訴10名賄選嫌疑人。

據了解，黃齡慧是46期的司法官，原在高雄地檢服務，調來南檢歷練，長官肯定她的辦案水平，調她去南檢黑金組，黑金組分為三組，而她所在的組別是檢警俗稱的「大黑金」，專辦重大的黑金案件，她在組內約2年時間，承接到這次正副議長賄選案，展露她細心的一面。

年約40歲的黃齡慧，對南檢大多數檢察官來說，還是「小檢察官」，不過也差不多到了要升主任檢察官的階段，別人升主任檢察官的代表作，雖然有一定規模，但很少牽涉公眾人物，這次賄選案的嫌疑人，走出法庭不但都是檯面上的人，還是一方之霸。

南檢強調，在偵查期間，從來沒有來自外界的壓力找上檢察官，就算有壓力，檢察長也會一肩扛起，給檢察官最大的辦案空間，證據到哪，就辦到哪。

曾與黃齡慧配合的司法人員說，跟她一起辦過案就知道，黃齡慧是不畏強權的人，就算有壓力她也不會擔心，證據是她的護身符；她的個性堅定、目標明確，有些檢察官覺得證據取得很費力，會很草率，但她只要嗅到一點可疑，就會緊抓不放。

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