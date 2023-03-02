台南物產前進東京食品展打國際盃 黃偉哲「獨眼龍」宣傳

台南市長黃偉哲右眼包紗布宣傳台南參加「東京國際食品展，意外成了媒體焦點。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/02 18:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕世界3大食品展之一的「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」，將於3月7日開幕，台南市長黃偉哲今（2）日行前宣傳會，他將帶領9家參展廠商及南市農產運銷、南瀛農產、台南市各農會、奇美食品、黃金蕎麥等農產「台南代表隊」，為台灣農業開拓國際通路，向日本市場推廣台南特色。

不過，黃偉哲右眼包紗布現身會場，引起媒體關切詢問。他自我調侃說成了「獨眼龍」，還不忘幽默舉起宣傳板「類視力檢測」。幕僚人員表示，黃市長近來因為工作繁忙、工作壓力大，加上經常熬夜、免疫力降低，導致眼睛紅腫，昨日已就診，醫生說多休息、按時點藥水即可，已無大礙。

黃偉哲表示，台南睽違3年再次參展東京國際食品展，這次因應疫情對國際市場的影響，針對外銷品項進行調整，參展產品以「好保存、好上架、好方便」為原則，行銷以「企業對企業（B2B）」為方向，讓台南農產品快速滿足日本超市與量販業者所需。

除了官方的往來，黃偉哲強調，這次參展是與民間一同打團戰，除了台南的旗艦農產品，也與農漁會、食品業者合作，將加工後的鳳梨與芒果果乾、果汁及毛豆、文旦、虱目魚系列產品一起帶到日本，期盼吸引各國買家洽談合作，打下台南優質農特產外銷通路的良好根基。

這次參展一大亮點，特別安排「台南400-蘭得有心人」白色情人節款蘭花跨海到日本亮相，今天同步展示此款蘭花，讓現場眾人無不讚嘆連連，讓世界看見台南在農業與蘭花生技上的堅強實力，也希望未來農會及農產公司持續與市府攜手合作，一起向亞洲盃、世界盃邁進。

南市農業局表示，東京國際食品展台南館以「台南400」形象設計，並製作中日英文的產品型錄，攤位設計以台南廟宇及紅磚牆為元素，希望為日本買家帶來視覺與味覺的雙重饗宴，將台南富有文化的優質農產行銷到國際。

台南特色農產品前進東京食品展。（記者洪瑞琴攝）

「台南400-蘭得有心人」白色情人節款蘭花，台南前進東京食品展一大亮點。（記者洪瑞琴攝）

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