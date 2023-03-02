去年南部降雨量近30年最低 多元防旱減少用水衝擊

南部地區去年降雨量近30年來最低，曾文水庫集水區降雨量比百年大旱同期少112亳米。（圖由南水局提供）

2023/03/02 15:38

〔記者劉婉君／台南報導〕南部地區去年降雨量近30年來最低，曾文水庫及高屏溪集水區降雨量更少於2年前百年大旱同期，台南市水情燈號已自3月1日起轉為橙燈。水利署南區水資源局表示，已採取多管齊下防旱措施，降低旱象對南部地區用水衝擊。

根據南水局統計，曾文水庫及高屏溪集水區去年降雨量分別較百年大旱同期減少112亳米及416毫米。南水局表示，在南部地區各縣市政府及相關單位努力節水、多元供水等調控下，現階段南部地區仍較百年大旱供水穩定。不過，由於距離汛期尚有一段時間，且降雨不確定性高，仍呼籲產業單位落實節水措施，也請民眾配合政府相關政策共同節水。

南水局表示，南部地區自去年8月起即已提前啟動防旱應變作為，包括與農政單位合作，灌溉用水節約5970萬立方公尺，主要水庫總量管制降低出水量約4086萬立方公尺，區域間水量調度約7967萬立方公尺，阿公店水庫增加蓄水量約300萬立方公尺等，總計為水庫增加約1.8億立方公尺以上的蓄水量。

此外，南水局也辦理27次人工增雨作業，希望向老天爺多要一點水，增加應變調度空間。

南水局指出，目前正值南部地區枯水期間最關鍵時刻，除嚴控水庫出水量外，也與農田水利署嘉南管理處合作，以曾文-烏山頭水庫最少的供水量及多元水源，供應嘉南灌區春季雜作灌溉，另台南地區安平再生水廠也在3月上線供水。

因應後續南部地區春雨不至及梅雨晚到的可能性，南水局也依中央地質調查所公告，擇定高屏溪河段非地下水管制區域，增鑿深達地表下100至150公尺的抗旱水井。並推動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，強化區域調度及提升淨水場處理能力等措施，增加及時抗旱水源，4月底前預計可增供每日13.6萬噸水源。

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