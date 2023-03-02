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    台南正、副議長賄選案10人起訴 行賄手法曝光

    台南地檢署偵辦正副議長賄選案，在歷經近3個月的調查後，檢方認定10名包含議長邱莉莉（右）、副議長林志展（左）在內嫌疑人涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」，今天偵結起訴。（資料照）

    台南地檢署偵辦正副議長賄選案，在歷經近3個月的調查後，檢方認定10名包含議長邱莉莉（右）、副議長林志展（左）在內嫌疑人涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」，今天偵結起訴。（資料照）

    2023/03/02 13:54

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    台南正、副議長賄選案 邱莉莉、林志展等10人被起訴

    〔記者王捷／台南報導〕台南正副議長賄選案，檢方今天一口氣起訴包括議長邱莉莉、副議長林志展在內10人，檢方起訴書也曝光了賄選手段，分為A、B、C、D四種犯罪型態，而幕後操盤手則是指向前民進黨中執委郭再欽。

    涉入這起賄選案件被起訴者共10人，除了正副議長邱莉莉、林志展與郭再欽外，還有無黨團結聯盟顧問、不動產開發商楊志強，被「副議長籌碼」引誘的前國民黨籍議員李文俊、李稱為「表妹」的黃怡萍，另外還有綽號「土雞仔」的林士傑、無黨籍議員黃麗招，還有國民黨籍前議員李鎮國夫妻。

    根據起訴書，手法A是郭再欽向前國民黨議員李鎮國提出議長票投邱莉莉要求，要是議長投邱莉莉，民進黨籍市議員會把副議長票投給當時還是國民黨籍的李文俊，並且向李鎮國做兩個保證，第一會請「黃○哲」與李鎮國夫妻見面，由「黃○哲」做保證人，第二則由邱莉莉、林志展兩人出面做保證，檢方認為這是「A保證」。

    再來，與「黃○哲」、邱莉莉、林志展確認會面時間後，黃怡萍與李鎮國的妻子聯繫，跟林士傑友好的黃麗招則找上李鎮國，並對他說；「郭董（郭再欽）認識很多建商，你如果要買，郭董可以幫你跟建商談打折。」郭再欽也向李鎮國夫妻說，如果要購買皇龍建設、臺邦建設的房子，可幫忙取得8折的房屋價格，檢方認定是「B折扣」。

    李鎮國說，如果在議長選舉跑票，可能會被開除國民黨籍，4年後要以無黨籍身分參選市議員，那要怎麼辦？郭再欽又擔保，會全力支持選舉經費，被檢方認定是「C經費」；最後郭再欽還說，要是李鎮國落選還會支付4年的議員薪資，包含月薪12萬、年終獎金還有車馬費補助，稱為「D薪資」。

    此外，還有「不明人士」找上李鎮國，一進門就比了「七」這個手勢，檢方認為這是指槍枝的意思，目的是用來恐嚇李鎮國票不要亂投；另一位國民黨籍議員方一峰也遇到類似的「文攻武嚇」，建商楊志強先是在議會強行賄絡他，要他把議長票投給邱莉莉，結果被藍營議員林燕祝發現，她當場斥喝「要拿什麼東西！」，見文攻不行，郭再欽與邱莉莉又請「土雞仔」林士傑去恐嚇方一峰，林士傑的說詞被檢方記載為「流氓口吻」。

    郭再欽除了涉入正副議長賄選案被起訴，也涉及先前震驚社會的學甲88槍槍擊案，其羈押期即將屆滿，審理過程中是否有羈押必要將由台南地院做出裁定。

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