前妻亂投資欠一屁股債 老翁拿掃把毆打致死被判3年8月

朱姓老翁氣得拿掃把柄猛毆前妻四肢，導致前妻心臟病發昏迷，送醫後急救不治。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2023/03/02 13:02

〔記者張文川／台北報導〕台電公司退休的新北市新店區7旬朱姓老翁，前年8月因不滿73歲前妻到處參與投資而欠債，還想要投資房地產，他氣得拿掃把柄猛毆前妻四肢，導致前妻心臟病發昏迷，送醫後急救不治；台北地檢署依傷害致死罪起訴朱男，台北地院依據解剖認定未傷及要害，死因是先天性心臟缺陷，認為朱男沒有殺人犯意，依傷害致死罪判處3年8月徒刑。可上訴。

據了解，朱男與徐姓前妻早已辦妥離婚，但仍同住，前妻對於投資理財極有興趣，但投資失利導致欠一屁股債，2人離婚，就是為了避免債務牽連彼此。

判決指出，2021年8月下旬，朱男在家中接到1通電話，對方想確認朱男的前妻是否已準備好買房子的資金，朱男認為又是前妻瞞著他亂投資，8月27日中午2人在家中為此爭吵，朱男拿起掃把柄暴打前妻，沒想到前妻不久就陷入昏迷，朱男打119叫救護車送醫但無力回天。

檢察官會同法醫相驗，傷勢集中在四肢，部份心臟動脈被心肌包覆，心肌擴張壓縮導致輸血不足，才是主要死因，認為朱男無殺人犯意，依傷害致死罪嫌起訴。

朱男坦承一時情緒衝動犯案，否認要致前妻於死地。北院審理時，兒子做證說「爸爸從年輕時就一直打媽媽」、「沒辦法原諒他打死媽媽」、「我的立場很矛盾，不得不照顧我父親，又希望他接受應有的法律制裁」。

合議庭認定朱男為了發洩情緒而毆打前妻致死，雖符合自首要件給予減刑，但認定不符「情堪憫恕」的減刑要件，未予再減刑，依傷害致死罪判刑3年8月。

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