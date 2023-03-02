冠軍花台糖綠蘋果 限量初登場在2023台灣國際蘭展

3月4日至19日台糖公司歡迎民眾到台灣國際蘭展「市集館」台糖攤位參觀，選購喜愛的蝴蝶蘭盆花。（圖：台糖公司提供）

2023/03/02 12:17

〔記者王俊忠／台南報導〕2023台灣國際蘭展將於本（3）月4日正式開放民眾參觀，台糖公司不僅參展、參賽，更於「市集館」推出去年得獎冠軍花「台糖綠蘋果」限量77盆售予懂花、愛花的民眾，這是最可能將豔冠群芳、點睛滿堂的罕見蘭花親近帶走的機會，喜愛蝴蝶蘭的民眾千萬不要錯過。

台糖表示，「台糖綠蘋果」是台糖育種多年的新品種，花瓣呈現翠綠又帶有粉黃貴氣，觸感柔滑卻又厚實，並具有大白花的多花排列特性，完全跟市售的花卉迥異，一眼就可以看出其脫俗不凡的氣場，所以能奪得去年蘭展競賽冠軍。

「台糖綠蘋果」僅於特殊場合見其芳蹤，從未在台灣市場販售過，連政商名流想要一親芳澤，台糖也從未供應，因罕見、稀少，台糖只賣給國外VVIP等級的客戶，而今年適逢台糖77週年慶，所以特別在蘭展期間推出77盆，每盆用特惠價1000元讓民眾有機會享受等同VVIP級數的貴氣與馥郁。

2023台灣國際蘭展的展期為3月4日至19日，台糖除拿出「綠蘋果」罕見的冠軍花之外，蘭展現場仍有眾多品種及花色的蝴蝶蘭盆花可供選購。另外台糖生技事業部也推出精心研製的蘭花精萃系列保養品，民眾凡購買蘭花滿千元，即可好禮3選1，選項有詩丹雅蘭積雪草水潤修護面膜、柳營尖山埤渡假村入園門票及烏樹林休閒園區五分車車票；選購生技產品滿3000元，即贈市價399元的蝴蝶蘭1盆。

台糖歡迎民眾踴躍參觀蘭展，更歡迎民眾至「市集館」台糖攤位品香賞蘭的同時，還可以美肌保養，或嬉遊台糖休憩景點，且3月底前憑蘭展門票或票根至柳營尖山埤渡假村遊玩，可享門票半價（75元）優惠，用餐免收服務費，住宿可享平日6折、假日8折優待，每房還加贈精緻蘭花禮盒1組。台糖說，柳營尖山埤渡假村距離蘭展會場僅20分鐘路程，是順遊的好去處，民眾不妨來趟3月的蘭花傳奇之旅。

「台糖綠蘋果」是2022年台灣國際蘭展競賽的冠軍花，今年適逢台糖77週年慶，特別在蘭展期間限量展售。（圖：台糖公司提供）

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