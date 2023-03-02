3/6校園口罩令鬆綁 市府：尊重學校管理與個人意願

南市校園口罩鬆綁原則。（南市教育局提供）

2023/03/02 11:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「校園口罩令」將於3月6日鬆綁，台南市府表示，尊重學校管理與師生個人意願自主決定，對於可能衍生的容貌焦慮、口罩霸凌等議題，也要留意輔導。

市長黃偉哲表示，各級學校室內強制佩戴口罩的政策，隨著中央防疫規範調整為「自主佩戴口罩」，希望學校以「多溝通、重意願、不強迫」方式逐步推動，避免有師生衝突情形發生。

黃偉哲表示，學校須隨時注意環境清潔消毒，且校園防疫工作需要親師生共同努力，落實自主健康管理：勤洗手、加強體溫監測、生病不到校，並鼓勵學校教職員工生依中央流行疫情指揮中心建議儘速進行疫苗施打，提升防疫力，守護自己也保護他人。

教育局長鄭新輝表示，隨著「自主佩戴口罩」政策3月6日上路，未來口罩佩戴除配合學校自主管理規範，也要尊重個人意願與身體健康狀況，容貌焦慮、口罩霸凌等議題也要留意，各校在討論口罩佩戴時機時，除考量課程、場所或呼吸道感染狀況等因素外，也要加強親師生溝通、尊重學生意願，以勸導替代處罰，避免強迫或懲處未依全校決議佩戴口罩的學生。

教育部宣布從3月6日起，配合中央疫情指揮中心調整防疫規範，針對各級學校、幼兒園、課後照顧中心及補習班，實施室內空間「自主佩戴口罩」措施；但是這些場所如學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等，皆比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）規定，仍「應戴口罩」；此外，考量教學需求，各級學校在與師生充分溝通並取得共識後，可於特殊性場域或授課需求時，自主決定採取佩戴口罩措施。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法