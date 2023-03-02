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    國內爆缺藥風波 台南藥師團籲：指示藥退出健保 健全財務

    台南市藥師公會建議政府應讓指示藥退出健保，才能讓健保更加周延，可減少給付費用的擠壓來避免缺藥危機。（圖：台南市藥師公會提供）

    台南市藥師公會建議政府應讓指示藥退出健保，才能讓健保更加周延，可減少給付費用的擠壓來避免缺藥危機。（圖：台南市藥師公會提供）

    2023/03/02 10:53

    〔記者王俊忠／台南報導〕國內近來爆發缺藥風波，台南市藥師公會建議政府應該要考慮讓「醫師、藥師指示用藥」退出全民健保，讓健保不再給付指示藥，如此，不僅可以縮小健保財務缺口，讓健保能永續經營照護全民健康，同時，也可讓指示藥品的生產藥廠回復合理的生產成本，願意全力生產供藥，使指示藥回到自由市場機制。

    南市藥師公會理事長吳振名表示，健保開辦的時候，健保法即已明定，依規定指示藥不予給付，然而，全民健保實施迄今已經20幾年，指示藥品仍然在給付的範圍之內，每1年都會因為健保給付的核刪，讓指示藥品的價格越來越低，指示藥在健保每年的編列預算上有20億元，如果指示藥品退出健保，那這20億元就可以挹注在其他的藥品上，讓健保更加周全，不會因為給付了指示藥而去影響到其他的藥品。

    南市藥師公會認為，「指示藥退出健保、健保財務不會倒」、「指示藥退出健保、民眾用藥才會好」、「指示藥退出健保、用藥不缺免困擾」、「指示藥退出健保、用藥不缺國人好」等4大訴求，建議政府應考慮讓指示藥退出健保的給付，儘速化解缺藥的危機，也讓健保更加周延、永續經營照顧全民健康。

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