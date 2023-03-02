為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    南一中畢業歌「卡其頌」揚到日本 學生創作曲民主公開票選

    南一中108級畢業MV畢業驪歌MV，日本「SNET台灣」翻譯介紹，推動文化教育交流。（擷自Youtube）

    南一中108級畢業MV畢業驪歌MV，日本「SNET台灣」翻譯介紹，推動文化教育交流。（擷自Youtube）

    2023/03/02 09:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本非營利組織NPO法人日本台灣教育支援學者連線「SNET台灣」，透過翻譯將台灣高中畢業驪歌MV製作創意介紹到日本校園，台南一中108級畢業MV「卡其頌」也是入選之一。當年策畫總召宋鴻瑜今天受訪表示，自由校風一直是南一中特色，畢業MV是經由票選產生，展現校園民主。

    南一中108級畢業MV「卡其頌 A CatchY Song」，創作曲風輕快活潑，洋溢青春氣息，有別於以往畢業歌的一貫風格，歌詞內容呈現濃濃的校園風，希望能帶給畢業生滿滿的回憶。

    108級畢業典禮總召、目前已就讀大學的宋鴻瑜表示，初接獲校方通知畢業MV翻譯訊息，表達同意之餘，十分驚喜意外，頗有南一中人的光榮感，也可為台灣校園的國際能見度加分。

    宋鴻瑜表示，自由校風一直是南一中的特色之一，它跳脫了傳統框架的束縛，給予學生更多的自治以及創意發想的空間。每年一次的畢業歌票選活動，讓畢業生透過手中的選票共同決定出適合代表當年度畢業生的曲目。這不僅讓學生在音樂和創作方面得到了磨練，更讓承辦票選活動的同學從中學習如何舉辦一個活動，並獲得全方位的發展。

    宋鴻瑜說，在籌備活動時，遇到許多執行上的困難，特別是在行政工作缺乏經驗，然而，在時任訓育組長、現任學務處主任陳文賢指導下，夥伴們學習解決了這些問題，讓活動順利進行。對於最讓人擔心的公平性問題，討論後採取了直播開票方式，強調程序的正當性，並消除同學們的疑慮，「這個經驗讓我們明白，身為主辦方，我們必須採取相應的手段，才能贏得大家的信任」。

    「SNET台灣」將南一中畢業MV歌詞與學校介紹翻譯上傳到Youtube，介紹這所百年學校歷史，也提到南一中是台灣最精英的高中，在理工科方面特別強，在國際科學奧林匹克賽上獲得許多金牌，並培養優秀的人才，畢業的名人包括台灣前總統陳水扁和國際電影導演李安。

    南一中108級畢業MV畢業驪歌MV，輕快活潑。（擷自Youtube）

    南一中108級畢業MV畢業驪歌MV，輕快活潑。（擷自Youtube）

    南一中108級畢業MV畢業驪歌MV，有「那些年的調皮日子」。（擷自Youtube）

    南一中108級畢業MV畢業驪歌MV，有「那些年的調皮日子」。（擷自Youtube）

    南一中108級畢業MV畢業驪歌MV，是經由票選並直播開票第1名獲選。（擷自Youtube）

    南一中108級畢業MV畢業驪歌MV，是經由票選並直播開票第1名獲選。（擷自Youtube）

    南一中108級畢業MV，學生原創歌曲。（擷自Youtube）

    南一中108級畢業MV，學生原創歌曲。（擷自Youtube）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南一中昨辦百年校慶餐會啟動「10年卓越計畫」 要募款5千萬
    2022/12/16 10:30

    南一中昨辦百年校慶餐會啟動「10年卓越計畫」 要募款5千萬
    學生會槓上？中一中補選 南一中：結果「不予承認」
    2022/09/27 21:50

    學生會槓上？中一中補選 南一中：結果「不予承認」
    南一中校慶「萌萌女僕」 漏網鏡頭看過來
    2022/04/16 21:44

    南一中校慶「萌萌女僕」 漏網鏡頭看過來
    南一中百年校慶大會 副總統賴清德臨時取消行程
    2022/04/16 09:23

    南一中百年校慶大會 副總統賴清德臨時取消行程
    南一中百年校慶校友講座 翁啟惠等重量級大咖齊聚
    2022/04/15 23:20

    南一中百年校慶校友講座 翁啟惠等重量級大咖齊聚
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播