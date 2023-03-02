南一中畢業歌「卡其頌」揚到日本 學生創作曲民主公開票選

南一中108級畢業MV畢業驪歌MV，日本「SNET台灣」翻譯介紹，推動文化教育交流。（擷自Youtube）

2023/03/02 09:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本非營利組織NPO法人日本台灣教育支援學者連線「SNET台灣」，透過翻譯將台灣高中畢業驪歌MV製作創意介紹到日本校園，台南一中108級畢業MV「卡其頌」也是入選之一。當年策畫總召宋鴻瑜今天受訪表示，自由校風一直是南一中特色，畢業MV是經由票選產生，展現校園民主。

南一中108級畢業MV「卡其頌 A CatchY Song」，創作曲風輕快活潑，洋溢青春氣息，有別於以往畢業歌的一貫風格，歌詞內容呈現濃濃的校園風，希望能帶給畢業生滿滿的回憶。

108級畢業典禮總召、目前已就讀大學的宋鴻瑜表示，初接獲校方通知畢業MV翻譯訊息，表達同意之餘，十分驚喜意外，頗有南一中人的光榮感，也可為台灣校園的國際能見度加分。

宋鴻瑜表示，自由校風一直是南一中的特色之一，它跳脫了傳統框架的束縛，給予學生更多的自治以及創意發想的空間。每年一次的畢業歌票選活動，讓畢業生透過手中的選票共同決定出適合代表當年度畢業生的曲目。這不僅讓學生在音樂和創作方面得到了磨練，更讓承辦票選活動的同學從中學習如何舉辦一個活動，並獲得全方位的發展。

宋鴻瑜說，在籌備活動時，遇到許多執行上的困難，特別是在行政工作缺乏經驗，然而，在時任訓育組長、現任學務處主任陳文賢指導下，夥伴們學習解決了這些問題，讓活動順利進行。對於最讓人擔心的公平性問題，討論後採取了直播開票方式，強調程序的正當性，並消除同學們的疑慮，「這個經驗讓我們明白，身為主辦方，我們必須採取相應的手段，才能贏得大家的信任」。

「SNET台灣」將南一中畢業MV歌詞與學校介紹翻譯上傳到Youtube，介紹這所百年學校歷史，也提到南一中是台灣最精英的高中，在理工科方面特別強，在國際科學奧林匹克賽上獲得許多金牌，並培養優秀的人才，畢業的名人包括台灣前總統陳水扁和國際電影導演李安。

南一中108級畢業MV畢業驪歌MV，輕快活潑。（擷自Youtube）

南一中108級畢業MV畢業驪歌MV，有「那些年的調皮日子」。（擷自Youtube）

南一中108級畢業MV畢業驪歌MV，是經由票選並直播開票第1名獲選。（擷自Youtube）

南一中108級畢業MV，學生原創歌曲。（擷自Youtube）

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