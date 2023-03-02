人妻「重大失蹤案」 追出「八點檔人設」警方傻眼

為了防治「台版柬埔寨」案重現，警政署規定有同時有「警示帳戶」及「失蹤」兩個條件，的民眾警方要比照重大刑案追查，但一件人妻失蹤案，意外發現她的背景很複雜。（記者王捷攝）

2023/03/02 06:15

〔記者王捷／台南報導〕「台版柬埔寨」案發生後，警政署下達若同時有「失蹤」與「警示帳戶」兩種條件的民眾，要比照重大刑案，用最快的速度把人找出來；台南有位30多歲的人妻A就符合條件，警方研判遇害成分低，但一追背景還以為在看「八點檔人設」，A至少有兩任「前夫」，這次又疑似男網友約會搞失蹤，被丈夫發現報案失蹤，由於A的時間管理拿捏很好，警方目前正調查與A有關的多名男子。

「台版柬埔寨」案是利用求職陷阱，囚禁這些被害人，要他們申請網路銀行作為詐欺帳戶使用，最後演變成虐殺被害人的行為，警政署為了預防越來越普遍的詐欺犯罪，向通令全國警方，如果有民眾一旦有銀行帳戶被警示，加上又有失蹤的話，那就要比照重大刑案，層層回報，並用最快的速度把人找出來。

負責詐欺犯罪的刑警說，以詐欺手法來看，歹徒是擔心「黑吃黑」的局面，才會控制被害人，贓款匯進被害人的網路銀行時，被害人可以改密碼，車手就無法領出，所以歹徒才會控制被害人，讓他們在眼皮下申請網路銀行並轉出贓款。

但是，現在的詐欺手法金流複雜，無法立刻鎖定多層人頭帳戶，第二層之後的人頭帳戶要多天以後才可能被凍結，所以害人被控制的時間，大多不會超過一個星期，但人不見了，家屬會先報案失蹤，因此常常人報案失蹤了，帳戶還沒被警示。

A女的情況則是，她在去年10月有帳戶警示，但在昨天凌晨丈夫才說A女在連假期間疑似跟男網友到外縣市約會，他還追到外縣市去報案；警方認為A與正常的囚禁詐欺的模式不同，但因為「警示帳戶」與「失蹤」兩個條件都符合，所以要比照重大刑案調查。

不過一追查卻發現，A女有兩個孩子，兩個孩子都不同姓，表示她可能有兩任「前夫」，而在連假前，她曾與另一位陌生男子共乘機車，但連假一開始，A女一下班就直奔去見男網友，警方研判A女遭到詐欺囚禁的可能不大，但她的時間管理太好，目前正在分析與她有關的多位男子，試圖釐清她的去向。

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