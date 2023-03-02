88槍「導火線」南檢壓力大 法界人士籲：應尊重司法獨立

學甲88槍案自中國引渡返國的嫌犯洪政軍（右2）、孔祥志（左1）。（資料照）

2023/03/02 06:31

〔記者王捷／台南報導〕學甲88槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍落網後又引起討論，與槍擊案、南市議長賄選案相關的郭再欽，即將羈押期滿，但媒體追問南檢程序時，檢方以「偵查不公開」低調回應，法界人士判斷，郭獲釋機會大。

88槍「導火線」燒出政壇許多秘密，檢方也承受許多壓力，連程序都不願公布，法界人士呼籲各界應尊重司法獨立的精神與原則。

學甲槍擊案不只在政壇颳起風暴，檢調緊接著手偵辦台南正、副議長賄選案，而兩案中都與民進黨中執委郭再欽相關，他於今年1月4日遭羈押，以刑事訴訟法規定，偵查中羈押一次是2個月，如果要延續羈押，檢方最遲要在5天前向法院聲請裁定，但媒體昨天追問檢方羈押程序，得到偵查不公開回應後，南院則回應未接到檢方聲請。

法界人士說，88槍的主嫌落網後，台南政壇又成為目光焦點，但這時檢方要跟時賽跑，一次2個月的羈押期限，在過年已過了10年假，一方面要釐清複雜的人際關係，一方面也受到各界的壓力，這次228連假又過了4天，很多檢察官都加班，承辦檢察官的壓力更大，台灣是法治國家，各界應該尊重司法獨立的精神和原則。

學甲88槍擊案的導火線也燒到台南地檢署，有法界人士認為，檢察官也承受許多壓力，呼籲各界應尊重司法獨立的精神與原則。 （記者王捷攝）

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