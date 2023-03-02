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    台南水情轉「橙燈」 節約用水估可撐到5月底尚有餘

    台南市府公廁配合節約用水，水龍頭減半使用。（記者洪瑞琴攝）

    台南市府公廁配合節約用水，水龍頭減半使用。（記者洪瑞琴攝）

    2023/03/02 00:08

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南部地區近期降雨情形不佳，南市水情燈號自3月1日轉為「橙燈」，中央預估曾文、烏山頭水庫至今年5月底，尚餘8700萬噸以上，南化水庫則有650萬噸以上蓄水量。

    市長黃偉哲表示，水情轉「橙燈」階段，1000度以上工業用水戶、非工業用水大戶或特定業者，例如洗車業、游泳池、三溫暖等需減供10至20％的節水量，目前水庫蓄水雖足夠再撐1個月到40天，估計到5月底還剩8000多萬噸水量，現在轉橙燈雖對一般民生衝擊不大，但不能因此就恣意浪費水，「一個蘿蔔一個坑」，今天少用一點、明天就多一點可用，仍是要呼籲大家節約用水。

    黃偉哲表示，南市府已率先以身做則，每天在澆灌、消防用水以及灑水部分，每天大概使用4200噸到4500噸的回收水，市府帶頭希望大家一起響應，因為光靠政府的力量不夠，如果橙燈還不夠的話，將來又要轉燈號，不希望到那一天到來，大家才緊張。

    市府表示，各局處配合節水，包括使用回收水、關閉非急需或非必要用水等，廣場、戲水池停用水量每日65噸，運用回收水量每日約4800噸；南市工業區自主節水率超過10％，每日約6000噸，用水回收率達95％以上，民生擴大夜間減壓供水，夜間10點至白天6點。

    南市水情燈號自3月1日轉為「橙燈」，台南市長黃偉哲呼籲大家節約用水。（記者洪瑞琴攝）

    南市水情燈號自3月1日轉為「橙燈」，台南市長黃偉哲呼籲大家節約用水。（記者洪瑞琴攝）

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