不求沒再犯只盼下次有洗澡！ 警追體味抓慣竊「拉門怪客」

黑色羽絨衣加招牌鴨舌帽，還有不喜歡洗澡是陳男的招牌特徵，這次在網咖被警方抓到，濃厚體味讓警方難忘。（民眾提供）

2023/03/01 23:40

〔記者王捷／台南報導〕台南市陳姓男子上個月連續犯下2件竊案，都是隨手拉路邊車門的「拉門怪客」，他偷了1萬多元躲到網咖裡面玩遊戲，因他沒有洗澡習慣，常超過3天沒沐浴，導致體味濃厚，警方一進網咖就「聞出」陳男，他供稱偷來的錢都拿去買遊戲點數了。警方則私下說，這味道太難忘，不期待他不會再犯案，只希望下次遇到他時能洗好澡。

40歲的陳男有偷竊的紀錄，平常都是徒步犯案，而且都是用相同的手法，隨手拉車門行竊路邊車輛，他在上月20日拉開路邊一輛車的門，偷走車內6千元，25日又趁著一位計程車女運將不在車上，偷走車上5千元，連續犯下2件竊案，一共得手1萬多元，尤其女運將發現自己連假賺來的錢被偷了，氣到說不出話來。

所幸陳男特徵很明顯，因為他出入的地點很固定，而且衣著都類似，招牌的鴨舌帽都不會換，最重要的是他不常洗澡，所以存在感很強，只要一到他附近，都可以聞到陳男的味道。

2月底凌晨，警方到一間網咖臨檢時，就聞到一股臭味，隨後發現味道來源是頭戴鴨舌帽、穿著黑色羽絨衣的陳男，他正專心打遊戲，被警方問到是否行竊，他很爽快坦承，但說錢都花光了。警方做完筆錄後，陳男濃厚體味在警所揮之不去，私下說希望下次再遇到陳男時，他已經洗過澡了。

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