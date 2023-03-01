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    百大名醫偷吃女教授 「法院認證小三」上訴反要賠更多

    嘉南療養院副院長歐陽文貞外遇對象許姓女教授的侵害配偶權官司，二審判決出爐。（記者吳俊鋒攝）

    嘉南療養院副院長歐陽文貞外遇對象許姓女教授的侵害配偶權官司，二審判決出爐。（記者吳俊鋒攝）

    2023/03/01 19:53

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕又是台灣醫界！前旅美球星王建民捲入名醫夫婦的離婚官司糾紛，曾被媒體選為百大名醫的衛生福利部嘉南療養院副院長歐陽文貞，也被爆3年前偷吃單身許姓女教授，還逼妻子離婚；吳姓正宮反擊，控告許女侵害配偶權，一審許女敗訴，提起上訴，二審結果最近出爐，許女再度敗訴，賠償金額更增加20萬元，判例罕見，成了被法院認證的「小三」。

    許姓女教授一審被判賠70萬元，二審增到90萬元，外界認為，女方被法院認證是小三，也坐實了歐陽文貞搞不倫。

    歐陽文貞曾榮獲衛福部資深典範醫師獎，如今爆出婚外情，仍續任副院長，引發議論。院方提到，官司屬於私領域，不便置喙，而職務的安排，由上級單位決定。歐陽文貞在事件爆發後，在病人看診與行政工作上都表現正常，並未因為私領域的紛擾而影響公務。

    歐陽文貞與吳姓元配的離婚官司也在去年9月經法院調解成立；許姓女教授被控侵害配偶權，日前二審判決結果出爐。

    歐陽文貞被發現3年前每天與許女以LINE熱線，長時間通話，對方甚至傳來「我的寶貝老師～」等曖昧訊息，後來兩人搭台鐵到花蓮、台東旅遊，火車上親密互動、依偎飲食、擁抱入睡，在飯店同床共宿。

    當時吳姓妻子看到歐陽文貞脖子出現吻痕，感到可疑，加上朋友目擊他與1名女子互動親密，才驚覺丈夫外遇，發現對象是許姓教授。

    歐陽文貞從住處搬出，在外租屋，但隱瞞實際居所，許姓教授頻繁出入，留宿其中，2人互動曖昧，如同居情侶。

    法院認為許姓教授與歐陽文貞關係親密，已踰越一般師生之情，讓吳姓妻子因兩人逾矩行為導致婚姻破裂，家庭難以圓滿，還造成精神壓力，有輕鬱、焦慮等症狀，判決侵權。

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