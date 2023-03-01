台南傳奇「抗議車」不怕拖吊又回來 交通局說話了

台南市府會同警方強制拖吊「抗議車」。（記者王捷攝）

2023/03/01 19:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市中西區府前路台灣銀行前、長期占用路邊停車格的「傳奇抗議」車輛昨天深夜「又回來了」，已被依法拖吊。交通局說，車主違規加裝廣告行駛道路遭開罰單不服，提出行政救濟期間，預計3月底期限到，車主車輛仍會面臨吊扣照問題。

由於抗議車長期占用路邊停車格，交通局經與法制單位研議，依據台南市廣告物自治條例中的「遊動廣告」，公告規範限制停放時間和路段，且車身用框加附加廣告物的行為也明訂在禁止樣態，府前路也公告禁止此類遊動廣告停放。

交通局說，目前是依廣告物自治條例強制拖吊移置，並不是依照道路交通管理處罰條例拖吊，廣告物自治條例沒有罰則，所以今天沒有開罰單，但車主領車的時候會收取拖吊費900元、保管費每日200元（半日100元），並且現場拆除框架和廣告物後才可以離場，也是會對車主造成不方便。

交通局說，之前已查到抗議車違規加裝廣告行駛道路上，依道交條例開出罰單，但因車主不服提出行政訴願，現在是行政救濟期間，須等到裁決確定，也是會有幾個月時間，3月底期限屆期，車主仍是會面臨吊扣照問題。

交通局說，抗議車輛屬於累犯車輛，推敲有法律專業「高人指點」，針對自制條例閃避公權力，未來將會再研議逐步縮短行政作業，縮短改善期限，像是今天公文限期改善，下午才能拖吊，未來研議類似違規遊動廣告「公告即貼即拖吊」。

據了解，抗議車輛大約於昨晚（2月28日）深夜11點之前出現，2名男子協助開車及放置抗議布條框架，今天上午停車收費員巡查發現立即通報，市府下午會同警方執行強制拖吊，今年1、2月加上今天已是第3度拖吊移置。

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