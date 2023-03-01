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    龍崎「小7」不在當地生活圈... 公所祭月租58元爭取業者進駐

    龍崎公所規劃舊零售市場的空間，祭出便宜的租金，爭取連鎖超商進駐。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎公所規劃舊零售市場的空間，祭出便宜的租金，爭取連鎖超商進駐。（記者吳俊鋒攝）

    2023/03/01 19:10

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮農會加盟、經營的7-ELEVEN開幕後，完成全市各行政區都有連鎖超商的最後拼圖；有趣的是，人口最少的龍崎雖有「小七」，卻是設在國道3號關廟休息站內，並非當地生活圈，公所已規劃空間，祭出平均每個月不到60元的超便宜租金，爭取業者進駐。

    龍崎區長顏振羽表示，提供業者設置連鎖超商的地方，為舊的公有零售市場，承租面積150米、承租期間9年，已進入招標階段。

    龍崎是台南人口最少的行政區，竟然會比左鎮更早有連鎖超商進駐，各界好奇，了解後，原來設在國道3號休息站內，與一般的開放空間不同，並非全部的行車民眾都能進入。

    顏振羽說，這處小七雖然設於福爾摩沙高速公路的關廟服務區裡，但地址為龍崎的楠坑，現在爭取連鎖超商進駐舊市場，就是希望為在地居民帶來消費便利。

    龍崎的零售市場超商進駐計畫中，根據市政府的規定基準，以公告地價與房屋現值等所訂出的招標租金，每年為2萬1193元，換算後，1個月僅約58元，相當便宜。

    顏振羽指出，現址已規劃為崎聚市集，位於老街上，對面是竹炭故事館，且緊鄰虎形山公園，堪稱當地的精華區，平時就會有觀光客，尤其空山祭期間，人潮湧至，更加熱鬧，並帶來商機。

    國道3號關廟服務區的「小七」，地址卻是龍崎的楠坑。（記者吳俊鋒攝）

    國道3號關廟服務區的「小七」，地址卻是龍崎的楠坑。（記者吳俊鋒攝）

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