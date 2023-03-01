北市議員將提案停辦228紀念活動 黃偉哲：任內只會擴大舉辦

對於台北市討論228紀念活動要不要辦，台南市長黃偉哲今日受訪表示，「台南經驗」可提供台北市長蔣萬安參考。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/01 17:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於台北市議員將提案停辦228紀念活動，台北市府表示尊重一事，台南市長黃偉哲今（1）日受訪表示，228是台灣近代史的重大事件，也是這塊土地上的人民共同的歷史經驗，在自己任內只會擴大舉辦紀念儀式，持續深化轉型正義。

黃偉哲認為，「身為市長，針對台灣歷史大是大非的議題，必須要有明確的態度」，蔣萬安除了以台北市長身份道歉之外，還有很多可以做的實際作為，包括台南已經在做的移除威權象徵、出版人權專書、將在地歷史記憶結合日常生活等，這些經驗都歡迎蔣萬安市長參考，台南一定全力協助。

黃偉哲說，今年228中樞紀念儀式移師台南，不只是紀念228事件前後為了台灣人民挺身而出卻遭難的先賢先烈，更是讓台灣和世界知道，台南對於轉型正義與歷史記憶的堅持，唯有記得與揭露真相，才能夠真正的化解傷痛，團結共生。

據了解，台北市長蔣萬安昨以市長身份，為228事件道歉，但途中遭民眾抗議要求下跪道歉，因此國民黨台北市議員鍾沛君撂話，將提案台北市明年起停辦官方228追思會，而台北市文化局長蔡詩萍今日表達看法，228紀念活動行之有年，是台北市甚至全台灣非常重要活動，站在文化局角度不會停辦。

今年228事件76週年中樞紀念活動，昨（2月28日）在台南舉行，市府公家機關及南市議會配合下半旗，以示國殤哀悼。（記者洪瑞琴攝）

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