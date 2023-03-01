為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    北市議員將提案停辦228紀念活動 黃偉哲：任內只會擴大舉辦

    對於台北市討論228紀念活動要不要辦，台南市長黃偉哲今日受訪表示，「台南經驗」可提供台北市長蔣萬安參考。（記者洪瑞琴攝）

    對於台北市討論228紀念活動要不要辦，台南市長黃偉哲今日受訪表示，「台南經驗」可提供台北市長蔣萬安參考。（記者洪瑞琴攝）

    2023/03/01 17:23

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於台北市議員將提案停辦228紀念活動，台北市府表示尊重一事，台南市長黃偉哲今（1）日受訪表示，228是台灣近代史的重大事件，也是這塊土地上的人民共同的歷史經驗，在自己任內只會擴大舉辦紀念儀式，持續深化轉型正義。

    黃偉哲認為，「身為市長，針對台灣歷史大是大非的議題，必須要有明確的態度」，蔣萬安除了以台北市長身份道歉之外，還有很多可以做的實際作為，包括台南已經在做的移除威權象徵、出版人權專書、將在地歷史記憶結合日常生活等，這些經驗都歡迎蔣萬安市長參考，台南一定全力協助。

    黃偉哲說，今年228中樞紀念儀式移師台南，不只是紀念228事件前後為了台灣人民挺身而出卻遭難的先賢先烈，更是讓台灣和世界知道，台南對於轉型正義與歷史記憶的堅持，唯有記得與揭露真相，才能夠真正的化解傷痛，團結共生。

    據了解，台北市長蔣萬安昨以市長身份，為228事件道歉，但途中遭民眾抗議要求下跪道歉，因此國民黨台北市議員鍾沛君撂話，將提案台北市明年起停辦官方228追思會，而台北市文化局長蔡詩萍今日表達看法，228紀念活動行之有年，是台北市甚至全台灣非常重要活動，站在文化局角度不會停辦。

    今年228事件76週年中樞紀念活動，昨（2月28日）在台南舉行，市府公家機關及南市議會配合下半旗，以示國殤哀悼。（記者洪瑞琴攝）

    今年228事件76週年中樞紀念活動，昨（2月28日）在台南舉行，市府公家機關及南市議會配合下半旗，以示國殤哀悼。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨議員提案停辦北市官方228追思會 王世堅：徹底反對
    2023/03/01 16:59

    國民黨議員提案停辦北市官方228追思會 王世堅：徹底反對
    228蔣萬安以市長身分致歉 王世堅：美中不足、道歉只講了一半
    2023/03/01 16:19

    228蔣萬安以市長身分致歉 王世堅：美中不足、道歉只講了一半
    侯友宜228「三平三安」談話 綠營議員批消費歷史傷痛
    2023/03/01 14:49

    侯友宜228「三平三安」談話 綠營議員批消費歷史傷痛
    228事件76週年 黃偉哲：青史不會成灰 公義必將喚回
    2023/02/28 22:09

    228事件76週年 黃偉哲：青史不會成灰 公義必將喚回
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播