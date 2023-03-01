差點魂斷台灣！遠來嬌客反嘴鴴困防鳥網 鳥友急救下

這隻反嘴鴴掛網垂死掙扎中，就在生死一線間，順利獲救。（圖由謝其良提供）

2023/03/01 14:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市鹽水溪北岸一處魚塭，漁民為了防鳥吃魚架設防鳥網，結果有多隻夜鷺與小白鷺掛網曬成鳥乾，其中一隻冬候鳥反嘴鴴也不幸掛網，正巧鳥友謝其良路過，立即展開救援行動，最後在台南鳥會人員協助下，順利脫困。如果再晚個幾小時發現，這隻反嘴鴴恐曬成鳥乾，魂斷台灣。

反嘴鴴身長約45公分，常出現於濱海濕地、魚塭，其羽色黑白分明，體態優雅。其主要分布在歐洲，西亞和中亞的溫帶地區。冬季則會遷徙至非洲或亞洲南部，台灣數量並不多，為不普遍的冬候鳥，其中台南為全國族群數最多，也是最容易看到反嘴鴴的地方。

鳥友謝其良表示，昨天清晨6點半左右，他到鹽水溪畔尋找黑面琵鷺，在一處魚塭發現漁民架設的防鳥網竟掛了好幾隻已死亡的夜鷺與小白鷺，其中有一隻反嘴鴴可能剛掛網不久，正垂死掙扎中。他立即連絡「1999」，最後找上農業局再連絡台南鳥會到場救援，前後花了2個半小時總算救援成功，如果再晚個幾小時發現，這隻反嘴鴴一定會被曬成鳥乾。

台南鳥會總幹事林岱瑢表示，這隻反嘴鴴經送醫檢查，身上有輕微擦傷，腳還無法站立，目前由鳥會照顧中。

台南市森保科長朱健明表示，根據野生動物保育法規定，獵捕野生動物不得以架設網具等方式為之，未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具，但有危害農林作物或水產養殖者則不受此限。漁民架網是為了防鳥吃魚而非捕鳥，並未違反野保法，只能加強宣導，希望漁民看到鳥兒掛網，能夠立即協助解開，畢竟鳥兒也是一條生命。

台南鳥會人員到場救援，前後花了2個半小時，終於將反嘴鴴順利解救下來。（圖由謝其良提供）

台南鹽水溪北岸一處魚塭，漁民架網防鳥，有多隻鳥兒網掛死亡。（圖由謝其良提供）

這隻反嘴鴴獲救後，腳還無法站立，目前由台南鳥會照顧中。（圖由謝其良提供）

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