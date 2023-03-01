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    將軍綠蘆筍新鮮上市 產銷履歷品質掛保證

    南市蘆筍上市，將軍區農會的品牌蘆筍｢紅將軍綠蘆筍」，有色澤翠綠、嫩莖飽滿、筍尖緊密等特色，是品嘗蘆筍的最佳選擇。（記者王涵平攝）

    南市蘆筍上市，將軍區農會的品牌蘆筍｢紅將軍綠蘆筍」，有色澤翠綠、嫩莖飽滿、筍尖緊密等特色，是品嘗蘆筍的最佳選擇。（記者王涵平攝）

    2023/03/01 11:47

    〔記者王涵平／台南報導〕南市蘆筍上市，將軍區農會的品牌蘆筍｢紅將軍綠蘆筍」，有色澤翠綠、嫩莖飽滿、筍尖緊密等特色，是品嘗蘆筍的最佳選擇。

    南市農業局今與農會、青農召開記者會，將軍區農會準備綠蘆萃捲餅及五行鮮蔬等料理，風味清爽、脆甜、纖維細緻。總幹事林彥良表示蘆筍不僅營養豐富、熱量也不高，自古以來就有「蔬菜之王」美譽，是近年來新興「輕食主義」的最佳食材。

    南市農業局長李建裕表示，南市蘆筍生產面積150公頃，佔全台生產面積25%，為全台第二大產區。由於蘆筍為多年生宿根作物，若管理得宜，栽種一次可以採收多年，將軍區蘆筍栽種面積約45公頃，年產量約1200公噸，產值達1億4000萬元，屬高經濟價值作物，目前也有許多青農返鄉栽種，並興建溫室，大幅減少化學藥劑及人工除草的時間，也確保種植過程的安全性。

    「紅將軍」蘆筍具產銷履歷，產品安全無虞，每年春季上市，常供不應求。農業局表示，目前蘆筍產期剛進入產季，春季產量約佔全年之60-70%，今年氣候雖少雨，但日夜溫差頗大，特別適合蘆筍生長，生產的品質相當優良，風味更濃郁，建議趁新鮮選購食用。

    南市蘆筍上市，將軍區農會的品牌蘆筍｢紅將軍綠蘆筍」，有色澤翠綠、嫩莖飽滿、筍尖緊密等特色，是品嘗蘆筍的最佳選擇。（記者王涵平攝）

    南市蘆筍上市，將軍區農會的品牌蘆筍｢紅將軍綠蘆筍」，有色澤翠綠、嫩莖飽滿、筍尖緊密等特色，是品嘗蘆筍的最佳選擇。（記者王涵平攝）

    南市蘆筍上市，將軍區農會的品牌蘆筍｢紅將軍綠蘆筍」，有色澤翠綠、嫩莖飽滿、筍尖緊密等特色，是品嘗蘆筍的最佳選擇。（記者王涵平攝）

    南市蘆筍上市，將軍區農會的品牌蘆筍｢紅將軍綠蘆筍」，有色澤翠綠、嫩莖飽滿、筍尖緊密等特色，是品嘗蘆筍的最佳選擇。（記者王涵平攝）

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