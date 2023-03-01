3月星空燦爛 南瀛天文館盤點4大看點

3月星空第1個看點「金星合木星」，將於3月2日下午6時41分登場。圖為模擬示意圖。（圖由南瀛天文館提供）

2023/03/01 11:49

〔記者劉婉君／台南報導〕時序步入春季，南瀛天文館盤點3月星空4大看點，包括「金星合木星」、「木星合月」、「穀神星衝」，以及21世紀僅有3次機會能看到的「月掩金星」。

南瀛天文館表示，3月2日下午6時41分登場的「金星合木星」，行星中最耀眼奪目的金星，和行星之王木星，將攜手於西方天空綻放光芒，2顆行星距離非常相近，相距32角分且位在同一經度上，即天文學上所稱的「行星合」。以雙筒望遠鏡可同時觀察到2顆行星，若使用高倍率天文望遠鏡，不但可以發現金星的盈虧，同時也可以目睹木星旁邊伽利略4大衛星的風采。

3月22日凌晨登場的穀神星衝，穀神星（Ceres）為小行星帶中第1顆被發現的天體，與冥王星同為矮行星的一員，屆時穀神星將位於后髮座，亮度為7.1，可透過5公分以上的雙筒望遠鏡，搭配星圖軟體搜尋。

3月23日凌晨的木星合月，兩者同樣相距32角分，位於雙魚座。

3月24日晚上7時52分登場的月掩金星，在21世紀的台灣，百年間雖然預計會發生24次，但出現在晚間、不受陽光影響而能看見的只有3次，分別在2023、2063與2075年，上次發生約在半個世紀前的1974年。

南瀛天文館表示，月掩金星於當天日落後可於西方低空看見、亮度-4等的金星位於初三眉月上方，兩者相距約1度。由於金星復出的時間點已經在地平線以下，所以屆時將無法看到金星露臉的那一刻。

此外，也可同步觀看到相當特別的地球照（Earthshine）。地球照是指平常不容易觀看到的月球陰暗面，受到地球反射太陽光，造成月球陰暗面發光的特別情況。

21世紀僅有3次機會能看到的「月掩金星」，將於3月24日登場。圖為模擬示意圖。（圖由南瀛天文館提供）

21世紀僅有3次機會能看到的「月掩金星」，將於3月24日登場。圖為模擬示意圖。（圖由南瀛天文館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法