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    台灣去年捕烏30萬尾 台南小學生憂不再烏金閃閃

    學生參訪高雄捕烏漁船。（南大附小提供）

    學生參訪高雄捕烏漁船。（南大附小提供）

    2023/03/01 11:31

    〔記者楊金城／台南報導〕國立台南大學附設實驗小學與台南七股區篤加國小攜手台南大學USR團隊，設計「富藏漁鄉—我的烏金夢」課程，日前兩校小學生親訪高雄茄萣與台南七股，探究烏魚捕撈與養殖烏現況，並走訪獨特的「媽祖烏魚公籤」，學童發現烏魚文化的影響常在日常生活之中。

    台南大學教育學系教授歐陽誾表示，台灣冬至前後10天左右是烏魚盛漁期，捕獲量從1979年高峰期253.9萬尾，但去年底至今僅30萬尾。為了讓學生了解烏魚去哪裡了？安排學生前往漁港和魚塭一探究竟。

    南台灣僅存的捕烏巾著網船隊「聯春滿號」船長吳聯明表示，近年來烏魚洄游至高雄的數量銳減，甚至曾有3年幾乎無烏魚可捕的窘境，迫使高雄茄萣捕烏船隊紛紛解散。

    小學生上船實地參觀，南大附小學生張維靖說，船員生活都在船艙，工作環境也窄小，相當辛苦，期望船長今年底能滿載而歸。

    目前僅下茄萣金鑾宮保有「烏魚公籤」擲筊文化，主委陳敏雄表示，媽祖用烏魚公籤預測烏魚魚汛，是漁民重要的心靈寄託。

    篤加國小校長方樹啟認為，捕烏要人也要神，對媽祖的虔誠信仰可增強捕烏信心。

    在台南七股養殖烏魚的邱創褘是篤加國小校友，榮膺百大青農，仔細為學生介紹烏魚養殖及烏魚子加工過程，因海烏捕撈數量不穩定，養殖烏成了製作烏魚子的重要來源，品質不輸海烏製成的烏魚子，篤加國小學生陳莉媞說，實地走訪家鄉烏魚文化，了解烏魚子是家鄉重要經濟產業和青農返鄉的現況。

    南大附小指導老師陳怡均說，課程安排訪談捕烏船長與養烏漁民，搭配烏魚子製作DIY，讓學生認識烏魚捕撈、養殖與產業加工。

    學生到高雄下茄萣金鑾宮了解「烏魚公籤」擲筊文化。（南大附小提供）

    學生到高雄下茄萣金鑾宮了解「烏魚公籤」擲筊文化。（南大附小提供）

    學生實地在台南七股了解烏魚子取卵製作烏魚子過程。（南大附小提供）

    學生實地在台南七股了解烏魚子取卵製作烏魚子過程。（南大附小提供）

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