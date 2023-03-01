國際蘭展布展緊鑼密鼓 主題館將成打卡熱點

2023台灣國際蘭展3月4日開幕，「主題館」首度引進4隻遠古大型恐龍模型入展。（圖由台南市政府提供）

2023/03/01 10:57

〔記者王涵平／台南報導〕2023台灣國際蘭展3月4日開幕，「主題館」首度引進4隻遠古大型恐龍模型入展，水池、森林小徑，搭配恐龍逼真的吼叫聲，讓人仿彿置身6500萬年前的白堊紀，預料將成熱門打卡亮點。

蘭展主題館邀請花藝大師吳維宏擔任藝術總監，帶領民眾探訪蘭花的起源、演化，最後至富涵現代科技感的造景。

吳維宏表示，國外專家藉由1隻封存於琥珀中的蜜蜂背上的蘭花花粉塊，發現蘭花祖先可能早已生活在6500萬年前恐龍時期，也因此今年主題館大手筆與恐龍展策展單位合作，引進腕龍、雙脊龍、暴龍和克柔龍等4隻擬真恐龍，讓原本靜態的蘭花展更加生動。

吳維宏強調，恐龍在展覽中擔任的是「引路」角色，代領大家認識蘭花起源，也希望來參觀的民眾領略生命的法則，在體驗遠古生命曾經的震撼之外，也能帶著對大自然敬畏的心，走向未來。

從蘭花起源區往前走，映入眼簾的是大片懸掛的蘭花，代表的是蘭花演化及大量繁殖時期；接著是充滿聲光的蘭花進化時期，主題館特別與代表台灣出賽的電氣裝配國手合作，製作細緻的工藝品，再透過光線投射，打造會呼吸會跳動的花朵，讓整個主題館更具生命動感。

吳維宏說，感謝蘭展提供年輕一代的花藝師及電工專業學子有一展長才的舞台，讓更多人看見台灣的孩子其實不簡單，同時也讓花卉植栽產業更欣欣向榮。

台灣國際蘭展展期至3/19，有主題館、競賽館、花育館、商務館、市集館、主題大道、蘭花公園、萬代湖等展區，主題館以「蘭花魔鏡-看見新起點」為策展主題，更多活動詳情可至「2023台灣國際蘭展」官網查詢。

2023台灣國際蘭展3月4日開幕，「主題館」首度引進4隻遠古大型恐龍模型入展。（圖由台南市政府提供）

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