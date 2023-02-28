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    台南36年臨安橋老橋要拆建了 4月上旬鋼便橋替代道路上場

    台南臨安橋預計4月上旬開拆，屆時使用鋼便橋替代道路。（記者洪瑞琴攝）

    台南臨安橋預計4月上旬開拆，屆時使用鋼便橋替代道路。（記者洪瑞琴攝）

    2023/02/28 23:19

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕投入5億元的臨安橋新建工程，將於4月上旬開拆橋體，屆時兩側鋼便橋替代道路啟用，改建工程將近2年完工。

    臨安橋位於中華西路（台17線）上，為台南安平、中西區主要幹道橋梁，已使用36年。該橋曾於2013年橋梁檢測評估，帽梁開裂恐有落橋危險，雖經工務局辦理緊急補強，仍有安全疑慮，且現況橋梁底過低，也影響安平運河遊船通行河程。經中央及地方首長多次現場考察，終獲交通部同意全額補助改建橋梁，並於去（2022）年6月動工。

    南市工務局表示，為改善臨安橋結構安全並完成運河遊船計畫，市府積極向交通部爭取臨安橋改建工程，終獲全額補助橋梁改建經費約5億元，但因當地交通量龐大，為使施工期間仍能維持車輛通行順暢，前期作業先於臨安橋兩側各搭設1座鋼便橋替代道路，預計3月下旬完成。

    工務局表示，待相關單位確認管線設施遷移完善後，預計4月上旬開放兩側鋼便橋通行，並同步封閉臨安橋進行橋體拆除及改建工程，工期將近2年完工。

    工務局表示，為因應該路段尖峰時段所帶來的龐大車流，鋼便橋作為替代道路，仍維持雙向各3車道通行，以降低因施工所導致的交通衝擊。

    工務局表示，臨安橋改建後橋長計畫總長（含引道）約200公尺，寬度32.4公尺，梁底高程至少抬高1.2公尺，未來改建後安全無虞，同時也可打通運河遊船的瓶頸路段，安平舊城區能以水陸運輸連結至河樂廣場，重現安平運河百年風華，將成為南市一大亮點。

    台南臨安橋為台南安平、中西區主要幹道橋梁。（台南市府提供）

    台南臨安橋為台南安平、中西區主要幹道橋梁。（台南市府提供）

    台南推動運河水上觀光。（記者洪瑞琴攝）

    台南推動運河水上觀光。（記者洪瑞琴攝）

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