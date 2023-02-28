228事件76週年 黃偉哲：青史不會成灰 公義必將喚回

台南市長黃偉哲在228事件76週年中樞紀念儀式致詞表示，青史不會成灰、公義必將喚回。（記者洪瑞琴攝）

2023/02/28 22:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕228事件76週年中樞紀念儀式今天在台南市228紀念公園舉行，台南市長黃偉哲致詞表示，歷史不應該斷裂，記憶也不應該被迫遺忘，大家不能也不會遺忘栽培、養育我們的台灣，必須記得過去這段傷痛，才能勇敢面對未來。

黃偉哲說，在日常生活中落實轉型正義一直是市府努力的目標，2012年時任台南市長的副總統賴清德率先全台訂定每年4月7日是「言論自由日」，自2020年開始，市政府與專業團隊合作，出版台南人權歷史場址等3本專書。

黃偉哲指出，逐步推動中正路上國立台灣文學館為「湯德章大道1號」，同時中西區圖書館擴充為228紀念館，在社區及學校校園象徵威權的中正堂，一個一個被拿下來，換上這塊土地原本的名字，南市府會繼續努力，以實際行動，守護自由與民主。

黃偉哲說，相信只要我們沒有遺忘，那麽青史便不會成灰，公義必將喚回，守護自由民主，台灣終將翠青，也誠如228事件基金會董事長薛化元的提醒：「228事件也是亞洲和世界的重要人權事件，我們還有很大的努力空間」，唯有正視過去、面對歷史，才能夠真正的化解傷痛，深化民主自由。

中樞228紀念活動在台南，總統蔡英文親自出席，黃偉哲也趁機會將台南市政府所出版的《台南人權歷史場址手冊》、《等待天光：台南人權歷史場址Ⅱ》、《漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ》等3本人權教育研究專書，贈送給蔡總統，呈現地方推動轉型正義的成果。

今天還邀請金曲歌王謝銘祐獻唱「日子」、「攬入心肝」等2首溫暖歌曲，用以紀念受難者，並撫慰受難者遺族的心靈。

台南市長黃偉哲（左）將台南市府出版的3人權教育研究專書，贈送給蔡英文總統（右），配合推動轉型正義。（台南市政府提供）

金曲歌王謝銘祐獻唱「日子」、「攬入心肝」，撫慰228受難者家屬心靈。（記者洪瑞琴攝）

228事件76週年中樞紀念活動在台南，現場發放給貴賓的台南市228紀念館導覽手冊。（記者洪瑞琴翻攝）

228事件76週年中樞紀念活動在台南，現場發放給貴賓的台南市228紀念館導覽手冊。（記者洪瑞琴翻攝）

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