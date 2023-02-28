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    228受難者賠償沒有「外省人」？ 228基金會：天大誤會

    228事件76週年中樞紀念儀式，今日在台南舉行，228事件紀念基金會董事長薛化元在致詞強調，沒有任何族群應該背負228的原罪。（記者洪瑞琴攝）

    228事件76週年中樞紀念儀式，今日在台南舉行，228事件紀念基金會董事長薛化元在致詞強調，沒有任何族群應該背負228的原罪。（記者洪瑞琴攝）

    2023/02/28 20:24

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕228事件76週年中樞紀念儀式，今（28）日在台南舉行，對於有人稱228受難者賠償沒有「外省人」，228事件紀念基金會董事長薛化元在致詞時特別提到「這是天大誤會！」當年受到傷害的人，經調查不分族群都有賠償。

    薛化元說，依據228條例，不分台灣人或外省人，沒有族群之分， 凡是調查審認遭受當年不當侵害的全部都有賠償，「你們看看跟台北市蔣市長見面的徐女士，她是外省人，她爸爸（徐征），也有賠了啊！」

    薛化元說，外界關注「誰該為228事件負責」，過去在前國史館長張炎憲協助下，228基金會有做相關責任歸屬與研究報告，寫得很清楚且經過行政院核定，1947年台灣戒嚴，陳儀上簽呈2次「都是蔣介石批的」，「已經有那麼多加害者，我們已經知道了」，對於事件真相不是完全不了解、不清楚，只是需要社會更多溝通和討論。

    薛化元強調，真相調查就是要讓應該負起歷史政治責任的人負起責任，「沒有任何族群應該背負228的原罪」。

    據了解，民主監督聯盟總召集人黄正忠、台灣政治司法受害人協會南市召集人莫伯强等人，今天在場外抗議陳情，要求政府對228受害家屬的照顧與賠償，也應調查當時被暴民殺害的「外省人」人數與賠償；不過在警方與維安戒護下，陳情書由現場維安人員收下後，蔡英文總統到場前，抗議人士已離開。

    民主監督聯盟、台灣政治司法受害人協會，在場外抗議陳情。（記者洪瑞琴攝）

    民主監督聯盟、台灣政治司法受害人協會，在場外抗議陳情。（記者洪瑞琴攝）

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