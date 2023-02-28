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    228事件76週年中樞紀念活動 蔡英文提2件事別具意義

    總統蔡英文今日出席在台南舉行的228事件76週年中樞紀念活動。（記者洪瑞琴攝）

    總統蔡英文今日出席在台南舉行的228事件76週年中樞紀念活動。（記者洪瑞琴攝）

    2023/02/28 20:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕228事件76週年中樞紀念活動，今（28）日在台南市228紀念公園舉行，總統蔡英文出席致詞時，提到副總統賴清德任台南市長時，將3月13日湯德章律師殉難日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，黃偉哲市長任內則完成「南市228紀念館」，地方推動轉型正義別具意義。

    蔡英文說，副總統賴清德擔任台南市長時，將3月13日湯德章律師殉難日訂為「南市正義與勇氣紀念日」，今年228中樞紀念儀式主題正是「正義匯聚，勇氣延續」，紀念前人正義勇氣有時代性重要意義，引領台灣不斷追求正義和民主，面對新時代挑戰。

    蔡英文也提到，2021年湯德章故居一度面臨被拆危機，民眾自發募資買下保存，代表台灣人以集體力量捍衛湯德章的精神，捍衛一個時代的勇氣；台南市長黃偉哲於去年9月推動台南228紀念館的啟用，讓後人了解湯德章律師、王育霖檢察官等多位前輩事蹟，受難前輩用生命劃下台灣社會公平正義及民主自由的底線，提醒「我們絕對不能再犯錯」，228紀念公園紀念碑象徵是一個壞掉的鼎，代表受傷的人民，紀念碑的對面也就是台南市政府，可以提醒政府，不能忘記歷史的教訓。

    代表22受難者家屬致詞的王克紹說，父親王育霖擔任新竹檢察官時，主持正義嚴辦官商勾結，卻得罪了當年威權專制的國民政府，3月14日父親強被士兵押走，至此父親音訊全無，後來聽聞受盡苦刑，至今不知死於何時何地，令人痛心！

    王克紹說，228檔案資料「拂塵專案」，只有後面解送單位、接受單位，內頁大都是化名，在台灣被殺害紀錄名冊，很多被毀損，希望蔡英文政府能夠繼續追查，盼望「上天有眼」，民主先驅鮮血歷史，有朝一日能夠重見天日，才能喚醒世代後人更加珍惜愛護這片土地。

    王克紹也呼籲，台灣的歷史教育必須往下札根，台灣首位本土教育博士林茂生教授受難3月11日，訂為「台灣教師節」，推動紀念不放假，每年228紀念，「是為了不要重蹈覆轍，必須要往前看」，堅守全世界認同的民主寶島福爾摩沙。

    代表228受難者家屬致詞的王克紹，籲請蔡英文政府持續追查228受難犧牲者名冊，盼還歷史真相。（記者洪瑞琴攝）

    代表228受難者家屬致詞的王克紹，籲請蔡英文政府持續追查228受難犧牲者名冊，盼還歷史真相。（記者洪瑞琴攝）

    南市228紀念公園紀念碑，有缺口壞掉的鼎，象徵這段歷史傷痛。（記者洪瑞琴攝）

    南市228紀念公園紀念碑，有缺口壞掉的鼎，象徵這段歷史傷痛。（記者洪瑞琴攝）

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