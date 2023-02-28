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    40年「啞巴麵店」老闆退休交棒女兒 黃偉哲獻上溫暖祝福

    安平老店「啞巴麵」交由第2代經營，市長黃偉哲（前右1）在民政局長姜淋煌（前左1）陪同下來吃麵，獻上溫暖祝福。（圖由台南市府提供）

    安平老店「啞巴麵」交由第2代經營，市長黃偉哲（前右1）在民政局長姜淋煌（前左1）陪同下來吃麵，獻上溫暖祝福。（圖由台南市府提供）

    2023/02/28 16:09

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕安平1家當地經營超過40年的知名麵店，當地人俗稱「啞吧麵」，是聽障朋友林春峯所經營，今（28）日退休後，交棒給女兒林姿君和女婿接力經營，市長黃偉哲來造訪用餐，以「食力」挺在地老店，獻上溫暖祝福，期許麵店繼續在安平傳承飄香。

    1名老顧客說，啞吧麵在地方上很有名，常常中午還沒到，客人們就已經陸續上門，除了必吃的麻醬麵，不少人也都會再多點些滷味，像海帶、豆干、滷蛋、滷花生都是常見的必點小菜，因為吃久了，不論是點菜或結帳，大家都有很默契，「用比的和眼神」就可以溝通。

    黃偉哲說，麵店是地方上知名老店，由林春峯師傅傳承其岳父的手藝，在地經營超過40年，小店不光是麵條好吃，點餐時需默契、手語或眼神交流，反而更顯台南在地的人情味，今天來吃麵，一方面是給服務很久的林春峯師傅祝福，另方面也期盼後續接棒的女兒和夫婿繼續傳承飄香。

    Google地圖資深嚮導的網友Lucia Han也留下5星評價並表示，麵店由聽障朋友經營，店內也沒有一般小吃店常會有的電視或收音機，就是安安靜靜地和親朋好友來吃頓飯，上餐時老闆都會比一個大拇指（或是手語的謝謝），用完餐之後老闆會用手勢比出餐點的費用。

    安平老店「啞巴麵」滷味有好口碑，黃偉哲很感興趣挾來品嚐。（圖由台南市府提供）

    安平老店「啞巴麵」滷味有好口碑，黃偉哲很感興趣挾來品嚐。（圖由台南市府提供）

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