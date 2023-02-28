中樞紀念228 蔡英文︰讓台灣尊嚴的追求自由繁榮

228事件76周年中樞紀念儀式，今日在台南市228紀念公園舉行，總統蔡英文出席致詞。（記者洪瑞琴攝）

2023/02/28 13:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年228事件76周年中樞紀念儀式，今（28）日在台南市228紀念公園舉行，總統蔡英文致詞表示，讓台灣尊嚴的追求自由繁榮，尊嚴的跟世界交往，尊嚴的選擇做自己，是她當總統的責任。

蔡英文表示，轉型正義是和時間賽跑的任務，2016年以來，政府有系統性地推動各項轉型正義工程，包括「黨產條例」、「國家人權博物館組織法」、「促轉條例」、「政治檔案條例」到「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」等，去年9月就由行政院主持「推動轉型正義會報」，以行政院高度，加速整合督導各部會進行轉型正義工作。

蔡英文說，在平復受難者部分，已經撤銷5983件不法判決，這是國家首度消除政治受難者有罪的污名，為前輩英雄撕下有罪標籤，並已清查審定7572件政治檔案，將會持續推動政治檔案的徵集及開放研究，透過檔案解密及運用，還原228歷史真相。

蔡英文也說，政治檔案條例已提出修正草案，今天將會完成預告，希望相關法案1年內完成立法，讓法源法制更加完備。

蔡英文表示，政府已清查審認42處不義場址，並完成國家轉型正義教育行動綱領讓這些場址轉化為人權歷史教育基地，也是首度將228歷史納為系統性教育，希望能夠從學校、公務員、執法人員及社會大眾全面推廣，民眾或許有不同的歷史評價，但政府有責任堅守民主憲政立場，各機關應落實法定任務。

蔡英文表示，台南紀念碑帶給世人的意義，象徵台灣曾經歷過威權統治，即便在戒嚴的桎梏之下，台灣人民卻未曾捨棄過追求民主自由的信念，努力突破壓迫束縛，也因此才得以造就今日的台灣民主，記取湯德章先生的正義與勇氣，他的正義，讓臺南免於陷入更危險的境界；他的勇氣，也感召了許許多多臺灣人民，我們在這裡紀念，不僅是為了撫平傷痛，也是為了從過去的錯誤中得到教訓；持續推動轉型正義工作，轉型正義工作是鞏固與深化臺灣民主的必經之路，政府以堅定、踏實的腳步，持續揭露歷史真相。

蔡英文並引用今年複刻上映的「悲情城市」，劇中人物「文清」228受難者一句話:「你們要尊嚴地活著，父親無罪」這是劇中受難者留給家屬的遺書，不僅為自己尊嚴，也為心愛的家人，先烈奉獻精神，令人尊敬，讓台灣人民尊嚴的追求自由繁榮，尊嚴的和世界交朋友，尊嚴的選擇做自己，這是她當總統的責任，不僅為這一代，也是為世世後代，紀念228英烈重要意義。

今年中樞紀念儀式主題為「正義匯聚 勇氣延續」，由蔡總統代表向228英靈獻花致敬揭開序幕。

總統在致詞後親頒回復名譽證書予228事件受難者蘇水木先生，由兒子蘇清雲先生代表受頒領取，並慰問長久承受此段歷史傷痕的家屬。

財團法人228事件紀念基金會董事長薛化元、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、內政部長林右昌、文化部長史哲、臺南市長黃偉哲及台南縣228公義和平救世會、南市228關懷協會及228事件受難者家屬等出席參加。

蔡英文總統（中）親頒回復名譽證書給228事件受難者蘇水木，由兒子蘇清雲（右）代表受頒領取。（記者洪瑞琴攝）

228事件76周年中樞紀念儀式，今日在台南市228紀念公園舉行。（記者洪瑞琴攝）

228事件76週年中樞紀念儀式，今天在南市228紀念公園舉行，總統蔡英文（左5）、行政院長陳建仁（左4）、立法院長游錫堃（左3）、228基金會董事長薛化元（左2）、台南市長黃偉哲（左1）等人均出席。（行政院提供）

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