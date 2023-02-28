南化水庫蓄水率跌破5成 南水局持續「最小化」調控策略

由於上游降雨偏少，南化水庫蓄水率跌破5成。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/28 13:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕去年南部地區的降雨量是近30年來最低，由於上游持續沒有帶來明顯水氣，供應民生用水為主的南化水庫，蓄水率已跌破5成，水利署南區水資源局持續南化系統出水最小的調控原則，全力因應。

而明天起，台南的水情燈號也將調至橙色「減量供水」，每月1000度以上工業用水戶，以節水10％為目標，每月1000度以上非工業用水戶、洗車、游泳池、三溫暖、水療業者，還有其他非生活必須用水，則由減量供水10％循序漸進至減量20％，減少衝擊。

至於一般家戶，每月用水不會超過1000度，仍維持晚間10點至翌日早上6點的減壓供水措施，並沒有太大的影響。

南水局重申，台南地區主要由南化水庫與曾文、烏山頭水庫系統聯合供水，依照目前的有效蓄水量，採行曾文、烏山頭系統出水最大化，以利南化系統出水最小化的調控原則。

南水局指出，未來將持續與氣象單位緊密聯繫，並守視天候狀況，伺機執行人工增雨作業，提高降雨效果，以更審慎的節水調度措施，因應後續南部各標的用水需求，也籲請民眾多節約用水。

截至今天中午12點，曾文水庫的水位標高204.19公尺，蓄水率23.71％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍近1.5億立方米。

南化水庫的水位標高169.73公尺，有效蓄水量4381萬立方米，蓄水率49.03％。

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