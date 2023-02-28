歡迎婦女節來台南「好」旅行 6處景點送火鶴花

3月8日國際婦女節，南市政府觀光旅遊局將在台南6處景點送火鶴花。（南市觀光旅遊局提供）

2023/02/28 10:47

〔記者王涵平／台南報導〕3月8日國際婦女節，南市政府觀光旅遊局將在台南6處景點送火鶴花，女性朋友只要打卡就可獲贈，另有店家推出消費或門票等加碼優惠，獻上祝福與感謝。

南市觀光旅遊局代理局長林國華表示，轄管的黃金海岸廊帶公園、龜丹溫泉體驗池、雙春濱海遊憩區、安平遊憩碼頭、葫蘆埤自然公園及德元埤荷蘭村等6個景點送花活動，藉由火鶴花的花語，將市府「衷心的祝福」傳達給每位女性朋友，歡迎3月8日來台南「好」旅行。

黃金海岸廊帶公園座落於南區黃金海岸邊，沿海打造而成的廊帶步道，適合在棕櫚樹下漫步行走，看著夕陽閃耀的金色沙灘以及彷彿觸手可及的海天一線，人人都可化身網美。龜丹溫泉體驗池位於楠西山區龜丹溪畔，景緻原始自然，區內溫泉有「美人湯」之稱。

雙春濱海遊憩區位於台南西濱最北的海邊，走過蜿蜒曲折的木棧道，穿過紅樹林生態祕境，有如置身忘憂森林，走出園區踩踏沙灘及欣賞海景，徹底放鬆身心；安平遊憩碼頭座落於安平老街附近的港灣，有網美級的大魚星光牆；葫蘆埤自然公園位於官田176市道旁葫蘆埤畔，優美湖畔及菱角水雉等自然生態；位於柳營區仿荷蘭風貌的德元埤荷蘭村擁有水與綠交錯的美景。

黃金海岸廊帶公園內的「鯤喜灣卡丁車」、「龜丹溫泉體驗池」、雙春濱海遊憩區的「Vanaheim愛莊園」、安平遊憩碼頭的「HOLA安平～果然是你」、葫蘆埤自然公園的「錢來也商店」等景點店家也特別推優惠方案。

3月8日國際婦女節，南市政府觀光旅遊局將在台南6處景點送火鶴花。（南市觀光旅遊局提供）

3月8日國際婦女節，南市政府觀光旅遊局將在台南6處景點送火鶴花。（南市觀光旅遊局提供）

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