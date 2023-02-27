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    首頁　>　臺南市

    台南列全球12最適合單車旅遊城市！ 網友有異見

    台南雙博自行車道新地標，打造二仁溪彩虹大道。（圖擷取自黃偉哲臉書）

    台南雙博自行車道新地標，打造二仁溪彩虹大道。（圖擷取自黃偉哲臉書）

    2023/02/27 20:46

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長黃偉哲今（27日）晚在臉書宣布好消息，指台南再度躍上國際，入選國際知名單車雜誌《Momentum》全球12個最適合單車旅遊城市！台南是台灣唯一上榜的城市。不少網友稱讚、分享，指台南很棒，但也有不少網友不以為然，反問「台南哪來的自信」、「雜誌當真」？

    黃偉哲臉書貼文指出，台南與瑞士的伯恩、以色列的台拉維夫、丹麥的奧登斯等城市齊名。入榜原因是：「台南有適合單車的自行車道與小徑，可以串聯博物館與水岸。」

    黃偉哲表示，台南自行車步道目前已有48條，各路線都可串聯台南古蹟跟知名景點。剛完工的「雙博物館自行車道」，一條浪漫的彩虹車道由台灣歷史博物館串聯到奇美博物館，途經黃金海岸自行車道，可舒適地欣賞濱海風光。

    該雜誌介紹說，台南擁有豐富的歷史和文化，有許多寺廟、博物館和藝廊，並有眾多的自行車道串聯成路網，還有共享單車，適合騎單車遊覽、探索，而安平樹屋及台南運河為其中亮點，可優閒地騎行單車倘佯其間。

    其實，副市長葉澤山昨天到黃金海岸體驗騎乘暢YouBike 2.0時，也有宣布這項好消息，指騎自行車是遊覽台南老街巷弄及山海風光的絕佳方式。

    對此，不少網友留言表達不以為然，一名網友說「有點諷刺...不過可以是努力落實口碑的目標」、「哈哈...台南自行車道應該只有南科是好的，出了南科就是比品德的」「人行道一堆機車飆車逆向，永華路二段人行道都是機車在奔騰」。

    台南將軍溪自行車道。（圖擷取自黃偉哲臉書）

    台南將軍溪自行車道。（圖擷取自黃偉哲臉書）

    知名單車雜誌《Momentum》介紹台南擁有豐富的歷史和文化，有許多寺廟、博物館和藝廊，以及自行車網路，適合騎行單車探索。（圖擷取自黃偉哲臉書）

    知名單車雜誌《Momentum》介紹台南擁有豐富的歷史和文化，有許多寺廟、博物館和藝廊，以及自行車網路，適合騎行單車探索。（圖擷取自黃偉哲臉書）

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