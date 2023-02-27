南市特教老師創意無限 大富翁、夜市撈金魚教材分獲第1、2名

白河國小老師王嘉筠（左）設計懷舊大富翁─「臺南大地主旅行趣！」獲自製教具輔具組第一名。（圖由南市教育局提供）

2023/02/27 18:41

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市舉辦特教教材教具製作比賽，已邁入第6屆，特教老師創意無限， 「大富翁遊名勝」、「夜市撈金魚」也能成為特教教材，分別獲得「自製教具輔具組」第一、二名，創意教具顛覆傳統刻板印象，讓寓教於樂教學效果更為顯著。

南市教育局111學年度特教教材、教具製作及教案設計競賽，獲獎作品多元。其中，白河國小王嘉筠老師榮獲自製教具輔具組第一名，針對集中式特教班混齡學生，透過厚紙板設計懷舊大富翁─「臺南大地主旅行趣！」，以「帶著孩子們初步踏出生活圈，認識白河周遭景點」為動機，設計一系列課程，獲「自製教具輔具組」第一名。

教育局表示，評審委員讚揚該教具，結合在地文化、認識地理環境，同時又能結合社交技巧，實屬難得。

王嘉筠表示，她發現特教班學生渴望踏出生活圈，加上大富翁桌遊深學生喜愛，因此有了設計構想。獲獎後將擴大版圖，帶學生搭火車暢遊大台南，讓孩子實際去感受，看見生活圈以外的世界，增進學生人際互動的能力。

教育局表示，南市111學年度特教教材教具製作比賽，參賽作品共63件，各組獲獎作品兼具專業性與趣味性。各組前三名如下：

自編教材組：第一名建興國中楊靖婷、姜佳利；第二名南新國中葉慧鈴、善化區大成國小吳慧鈴；第三名新興國中李宜雪、復興國中葉沛珆、安順國中吳雙。

自製教具輔具組：第一名白河國小王嘉筠；第二名永康國中潘炳光、協進國小陳冠妤；第三名雙春國小附幼許淑萍、培文國小方思恩、高秋敏，協進國小王亮涵。

電腦輔助教學軟體組：第一名鹽水國小王豐巖、蔡焜明，大光國小宋淑梅、林文祥；第二名海東國小莊人龍、崇明國小詹于青，歸仁國小王敏錡、劉玫君；第三名東山國小王坤龍。

教案設計組：第一名大灣高中國中部施欣玫，新營國小趙淑娥；第二名大灣國小康琮富，成功國小王啓豪；第三名金城國中郭怡岑，忠孝國中洪梓瑄。

永康國中老師潘炳光以「夜市撈金魚」發想，設計作品「老師，我把ABC撈起來了！」獲自製教具輔具組第二名。（圖由南市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法