Show Girl人氣爆棚！ 南市府車展活動4天湧逾3.6萬參觀者

台南市政府首度主辦的車展活動大受歡迎，4天湧入逾3.6萬人，業者請來的Show Girl，更是賣力演出。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/27 17:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府結合228連續假期，首度舉辦的車展活動，今天下午落幕，4日累計湧入逾3.6萬名參觀者；有請Show Girl助陣的廠商，都是人潮匯集之處，辣妹們都卯足了勁地擺出性感姿勢，鎂光燈閃爍不停，在努力促銷下，現場買氣熱絡。

活動在大台南會展中心舉行，24日開幕，今天下午在壓軸的摸彩節目後，畫下完美句點，進場民眾直誇Show Girl的賣力演出，對於炒熱人氣，促進消費，真的很有貢獻。

這場活動由市政府經發局主辦，台灣汽機車研發暨策略聯盟與台灣二輪部品同業促進協會等單位協辦，近百廠商齊聚，現場還設有商務洽談區，藉由熱鬧的展覽，促進相關產業的交流。

這也是會展中心啟用以來的首場車展，規劃了「新車大展」、「重機暨二輪車展」與「汽機車零配件展」等3個主題，超過420格攤位，活動頗具規模。

除了各業者還請來Show Girl助陣，性感走秀自家產品之外，開幕當天，總價值超過2億元的保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼等14部千萬超跑也在門口迎賓，創造話題，都成功地為首場車展活動炒熱氣氛。

現場的Show Girl，多展現十足的親和力，有的為了幫業者攬客，只要臉書打卡，或加入LINE官方帳號，都可以一起拍照，對於攝影愛好者的取鏡角度，更是積極配合擺拍，成功聚焦，進而帶動人氣。

初步彙整廠商的回報，業者的成交量不錯，各品牌汽車的接單表現優異，有知名的品牌機車，甚至賣出超過50部。

台南市政府首度主辦的車展活動大受歡迎，4天湧入逾3.6萬人，業者請來的Show Girl，更是賣力演出。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府首度主辦的車展活動大受歡迎，4天湧入逾3.6萬人，業者請來的Show Girl，更是賣力演出。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府首度主辦的車展活動大受歡迎，4天湧入逾3.6萬人，業者請來的Show Girl，更是賣力演出。（記者吳俊鋒攝）

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