東山山區椪柑花開缺水 老農忙巡水頭找水

東山山區椪柑花開，農民憂心缺水將造成落花嚴重，無法順利結果，老農冒險在陡峭山壁整理山區水源地。（記者王涵平攝）

2023/02/27 11:41

〔記者王涵平／台南報導〕東山山區椪柑花開，農民憂心缺水將造成落花嚴重，無法順利結果，老農冒險在陡峭山壁整理山區水源地，同時祈求老天加減下點雨。

東山是台南椪柑、龍眼與咖啡主要產區，目前正值花季，農民表示，花季碰上缺水讓人擔心，如果沒有足夠水源澆灌，開始落花就會影響著果率，花多看似豐收，但水源不足，產量也受影響。

山區果園澆灌主要靠自行設置水池蓄積山泉水澆灌，但一碰上乾旱季節，山區水源地的管理就相形重要，70歲胡訓有豐富的找水源經驗，近來更忙著巡水頭（水源地），而水源地通常位在險峻的山壁，年輕時深水矯健穿梭，現在親友也勸說在身上綁個繩索以策安全。

胡訓表示，找尋山區的水源通常是循著雨水沖刷的山溝往上找，直到發現涵水豐富的山壁，然後打造集水區，裝設水管後套上濾網，再從水頭拉水管到果園附近的蓄水池，穿越山林地的水管長達數百公尺。

他說，有時會多找幾處水源地備用，但雨季時水頭集水區容易遭崩落土石掩埋，乾旱期則容易被枯枝葉塞住，平時可能有山豬等破壞，因此一發現蓄水池未進水，就要先巡視水頭，水頭如無異狀，就得看沿線的水管是否斷掉或破裂。

東山山區椪柑花開，農民憂心缺水將造成落花嚴重，無法順利結果，老農冒險在陡峭山壁整理山區水源地。（記者王涵平攝）

東山山區椪柑花開，農民憂心缺水將造成落花嚴重，無法順利結果。（記者王涵平攝）

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