為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    東山山區椪柑花開缺水 老農忙巡水頭找水

    東山山區椪柑花開，農民憂心缺水將造成落花嚴重，無法順利結果，老農冒險在陡峭山壁整理山區水源地。（記者王涵平攝）

    東山山區椪柑花開，農民憂心缺水將造成落花嚴重，無法順利結果，老農冒險在陡峭山壁整理山區水源地。（記者王涵平攝）

    2023/02/27 11:41

    〔記者王涵平／台南報導〕東山山區椪柑花開，農民憂心缺水將造成落花嚴重，無法順利結果，老農冒險在陡峭山壁整理山區水源地，同時祈求老天加減下點雨。

    東山是台南椪柑、龍眼與咖啡主要產區，目前正值花季，農民表示，花季碰上缺水讓人擔心，如果沒有足夠水源澆灌，開始落花就會影響著果率，花多看似豐收，但水源不足，產量也受影響。

    山區果園澆灌主要靠自行設置水池蓄積山泉水澆灌，但一碰上乾旱季節，山區水源地的管理就相形重要，70歲胡訓有豐富的找水源經驗，近來更忙著巡水頭（水源地），而水源地通常位在險峻的山壁，年輕時深水矯健穿梭，現在親友也勸說在身上綁個繩索以策安全。

    胡訓表示，找尋山區的水源通常是循著雨水沖刷的山溝往上找，直到發現涵水豐富的山壁，然後打造集水區，裝設水管後套上濾網，再從水頭拉水管到果園附近的蓄水池，穿越山林地的水管長達數百公尺。

    他說，有時會多找幾處水源地備用，但雨季時水頭集水區容易遭崩落土石掩埋，乾旱期則容易被枯枝葉塞住，平時可能有山豬等破壞，因此一發現蓄水池未進水，就要先巡視水頭，水頭如無異狀，就得看沿線的水管是否斷掉或破裂。

    東山山區椪柑花開，農民憂心缺水將造成落花嚴重，無法順利結果，老農冒險在陡峭山壁整理山區水源地。（記者王涵平攝）

    東山山區椪柑花開，農民憂心缺水將造成落花嚴重，無法順利結果，老農冒險在陡峭山壁整理山區水源地。（記者王涵平攝）

    東山山區椪柑花開，農民憂心缺水將造成落花嚴重，無法順利結果。（記者王涵平攝）

    東山山區椪柑花開，農民憂心缺水將造成落花嚴重，無法順利結果。（記者王涵平攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    曾文水庫去年降雨量比百年大旱少 多管齊下嚴控出水量
    2023/02/26 18:03

    曾文水庫去年降雨量比百年大旱少 多管齊下嚴控出水量
    南台灣水情嚴峻 1666萬噸多元水源灌溉春季雜作
    2023/02/26 13:15

    南台灣水情嚴峻 1666萬噸多元水源灌溉春季雜作
    南部水情嚴峻 政院抗旱祭5大招
    2023/02/26 05:30

    南部水情嚴峻 政院抗旱祭5大招
    台南水情亮「橙燈」 3/1起大型工業用戶減量供水
    2023/02/25 11:33

    台南水情亮「橙燈」 3/1起大型工業用戶減量供水
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播