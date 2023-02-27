願辜寬敏資政安息 黃偉哲：我們會為台灣繼續努力

台南市長黃偉哲對辜寬敏先生過世，今天受訪表達哀悼之意。他說，辜寬敏先生的志業，還是要繼續進行，願辜老安息。（記者蔡文居攝）

2023/02/27 11:36

〔記者蔡文居／台南報導〕總統府資政辜寬敏今天上午於台北榮總辭世，享耆壽97歲。台南市黃偉哲今天在臉書貼文表達哀悼，願辜寬敏資政安息，他今早受訪也再次表達哀悼之意，願辜老安息，「我們會繼續努力，為台灣。」

黃偉哲受訪表示，聽聞民主前輩辜寬敏老先生過世，心中感到萬分的不捨，辜寬敏先生對台灣民主的貢獻，以及對台灣的貢獻，應是人所周知。不管是藍，不管是綠，大家都應該有深深的體會才對，他也表達最高、最誠摯的哀悼之意，也希望辜寬敏先生雖然走了，但是其志業，還是要繼續進行，願辜寬敏老先生安息。

黃偉哲臉書貼文指出，行程之中，聽聞辜老辭世，心中萬般不捨。去年十月，他才剛錄影片祝壽，如今卻已無法再向辜老就教，無比遺憾。辜老一生堅定為台灣，無論是早年在日本擔任臺灣青年會委員長，出資協助《臺灣春秋》、《日本文摘》、《臺灣青年》等刊物為台灣發聲，或是晚年成立台灣制憲基金會，推動國家正常化，台灣，一直是辜老念茲在茲的故鄉與深愛的家。

他表示，「明日是228事件76週年，辜老於今日辭世，提醒著我們，轉型正義是一條漫長的道路；守護台灣更是需要世世代代一棒接一棒的志業。」

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