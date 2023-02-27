「全國最美果菜市場」持續精進服務 冷鏈工程下月底啟動

新化果菜市場買氣熱絡，為精進服務，將再推動冷鏈工程，下月底興建。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/27 10:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資5.4億元型打造的台南新化果菜市場，波浪式綠色屋頂的設計，相當獨特，被譽為「全國最美」，啟用以來，遊客絡繹不絕，已是熱門景點；市政府結合中央的經費，下月底將再推動冷鏈工程，加強農特產品的保鮮，提供更多元的服務。

市政府自籌，加上農糧署補助，將斥資1億2150萬元，為新化果菜市場增設大型冷藏庫，新建工程已發包，預計3月底啟動，明年4月完成。

該市場於去年底正式開幕，春節連假人氣爆棚，買氣熱絡，冷鏈工程的推動，是為了加強果菜新鮮度，提升農民銷售量與收益。

市長黃偉哲表示，台灣氣候炎熱，每到水果採收時，常遇生產過剩的情形，為了讓農特產品的保鮮期更久，銷量更穩定，就需要靠冷藏來加強。

近年農產運銷冷鏈產品需求逐年攀升，興建大型冷藏庫，除平時市場的正常果菜保鮮外，在發生供需失衡時，也能在第一時間釋出冷藏空間，協助農民小批量出貨，延長青果保鮮期、減少青果損壞，並調節產銷，可以創造市府、農產運銷及攤商三贏。

代辦工程的工務局表示，「新化果菜市場建置冷藏庫工程」的構造型式，為地上2層鋼筋混凝土結構物，總樓地板面積2270平方公尺，設有38間冷藏庫，1間冷凍庫，每間庫房均有其獨立的冷卻設備。

未來新化果菜市場冷藏庫正式運轉後，可就近提供市場農特產的冷藏空間，並可藉由高效能處理設備來穩定產銷，帶動農產經濟效益及新化周邊的產業發展。

新化果菜市場買氣熱絡，為精進服務，將再推動冷鏈工程，下月底興建。（記者吳俊鋒攝）

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