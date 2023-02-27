為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    「全國最美果菜市場」持續精進服務 冷鏈工程下月底啟動

    新化果菜市場買氣熱絡，為精進服務，將再推動冷鏈工程，下月底興建。（記者吳俊鋒攝）

    新化果菜市場買氣熱絡，為精進服務，將再推動冷鏈工程，下月底興建。（記者吳俊鋒攝）

    2023/02/27 10:23

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資5.4億元型打造的台南新化果菜市場，波浪式綠色屋頂的設計，相當獨特，被譽為「全國最美」，啟用以來，遊客絡繹不絕，已是熱門景點；市政府結合中央的經費，下月底將再推動冷鏈工程，加強農特產品的保鮮，提供更多元的服務。

    市政府自籌，加上農糧署補助，將斥資1億2150萬元，為新化果菜市場增設大型冷藏庫，新建工程已發包，預計3月底啟動，明年4月完成。

    該市場於去年底正式開幕，春節連假人氣爆棚，買氣熱絡，冷鏈工程的推動，是為了加強果菜新鮮度，提升農民銷售量與收益。

    市長黃偉哲表示，台灣氣候炎熱，每到水果採收時，常遇生產過剩的情形，為了讓農特產品的保鮮期更久，銷量更穩定，就需要靠冷藏來加強。

    近年農產運銷冷鏈產品需求逐年攀升，興建大型冷藏庫，除平時市場的正常果菜保鮮外，在發生供需失衡時，也能在第一時間釋出冷藏空間，協助農民小批量出貨，延長青果保鮮期、減少青果損壞，並調節產銷，可以創造市府、農產運銷及攤商三贏。

    代辦工程的工務局表示，「新化果菜市場建置冷藏庫工程」的構造型式，為地上2層鋼筋混凝土結構物，總樓地板面積2270平方公尺，設有38間冷藏庫，1間冷凍庫，每間庫房均有其獨立的冷卻設備。

    未來新化果菜市場冷藏庫正式運轉後，可就近提供市場農特產的冷藏空間，並可藉由高效能處理設備來穩定產銷，帶動農產經濟效益及新化周邊的產業發展。

    新化果菜市場買氣熱絡，為精進服務，將再推動冷鏈工程，下月底興建。（記者吳俊鋒攝）

    新化果菜市場買氣熱絡，為精進服務，將再推動冷鏈工程，下月底興建。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    福和生鮮斥資25億 打造智慧冷鏈生鮮物流中心
    2023/02/20 13:29

    福和生鮮斥資25億 打造智慧冷鏈生鮮物流中心
    6.4億打造 玉井冷鏈中心動土
    2023/02/07 05:30

    6.4億打造 玉井冷鏈中心動土
    中國片面禁鳳梨輸入 農委會建冷鏈轉型銷日價格漲12％
    2023/02/06 23:17

    中國片面禁鳳梨輸入 農委會建冷鏈轉型銷日價格漲12％
    近6.4億打造農產加工及冷鏈物流中心 陳建仁動土
    2023/02/06 12:46

    近6.4億打造農產加工及冷鏈物流中心 陳建仁動土
    農委會補助冷鏈新技術 輸美芭樂良率提升到99％
    2022/12/28 17:58

    農委會補助冷鏈新技術 輸美芭樂良率提升到99％
    拚外銷！7億打造台南玉井農產加工、物流中心 年處理量達6300公噸
    2022/11/18 14:08

    拚外銷！7億打造台南玉井農產加工、物流中心 年處理量達6300公噸
    冷鏈助攻 雲林甘薯產值提升、農民收益增加
    2022/11/13 15:07

    冷鏈助攻 雲林甘薯產值提升、農民收益增加
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播