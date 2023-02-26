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    槍手孔祥志聲押！台南學甲88槍擊案 主嫌另案發監服刑

    學甲88槍槍擊案嫌犯洪政軍（右2）、孔祥志（左1）自中國引渡返國，台南警方訊問後，今天下午移送台南地檢署偵辦，孔祥志被檢方聲押，洪政軍因通緝在案入監服刑。（記者王涵平攝）

    學甲88槍槍擊案嫌犯洪政軍（右2）、孔祥志（左1）自中國引渡返國，台南警方訊問後，今天下午移送台南地檢署偵辦，孔祥志被檢方聲押，洪政軍因通緝在案入監服刑。（記者王涵平攝）

    2023/02/26 23:24

    〔記者王俊忠／台南報導〕去年11月10日發生的台南市學甲區88槍槍擊案嫌犯洪政軍、孔祥志從中國引渡返國，兩人供稱案發後一起搭乘漁船自安平港偷渡中國，槍枝已丟棄，雖有供出幾名接應偷渡者的綽號，但兩嫌供詞避重就輕，多所推託，警方懷疑與光電利益糾紛有關，將進一步比對釐清。孔祥志已被檢方聲押，洪政軍先前因案被判刑定讞發布通緝，檢察官今晚訊問後諭知洪入監服刑。

    台南警方專案小組在26日上午完成兩嫌的筆錄製作，確認皆涉嫌違反槍砲、恐嚇、國安法、兩岸人民關係條例等，因犯行明確，且懷疑還有共犯在逃，以及相關事證有待追查，26日下午解送台南地檢署複訊，警方並建議檢察官向法院聲請羈押禁見兩嫌。

    檢方今晚複訊後指孔祥志涉嫌違反槍砲、恐嚇等罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞及有逃亡事實，向台南地院聲請羈押禁見；另1主嫌洪政軍於先前遭法院判決有期徒刑9年定讞，因傳喚拘提未到案，經台南地檢署發布通緝，檢察官今晚訊問後諭知洪入監服刑。

    外傳槍擊案主因是光電利益糾紛，地方光電開發案原有地方大老協調而相安無事，在地方大老過世後，有人因分配不均而心生不滿。26日警方證實懷疑與光電開發案有關，但相關事證仍待比對查證，相關證人會陸續傳喚了解。

    至於外傳槍擊案也與台南市議長、副議長選舉有關，警方表示沒有相關事證，但不排除查證任何可能的線索。

    這起震驚國內的槍擊案發生後，傳出是因太陽光電利益糾紛引起，主嫌洪政軍先找楊展華謀議，楊找蔡金郎拿槍彈交給洪，洪轉交給孔；案發當天李奇漢開車載孔到台南，去年11月10日凌晨，孔祥志持槍先後對民進黨前中執委郭再欽出售的學甲廠房、時任南市議員謝財旺學甲服務處開槍，由於兩地共被開了88槍，也讓台南治安蒙塵。

    此案發生後，警方之前已逮捕共犯郭建彰、李奇漢、蔡金郎、謝俊誠、楊展華等5人收押中，加上洪、孔兩嫌，已有7人到案。專案小組強調，全案有疑似幕後藏鏡人在逃，有待追查釐清，持續偵辦中。

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