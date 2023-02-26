殺警案殷鑑！機車鑰匙未拔失竊 台南民權所派4警逮偷車賊

台南市二分局員警透過警政查詢系統查獲涉偷機車的黃姓男子。（警方提供）

2023/02/26 20:27

〔記者王俊忠／台南報導〕又是機車鑰匙未拔取遭竊！受理報案單位也是台南市警二分局民權派出所，不過，有去年雙警遭殺案的前車之鑑，這次民權所有4位員警合力出勤，但是在轄區內查獲失竊機車，不是越區查案。偷車賊告訴警方因為沒交通工具到七股區廟宇參香求平安，才臨時起意偷車。訊後被依竊盜罪嫌送辦。

22歲的鄭姓男子於25日騎乘機車到台南市區上班後，26日一早7點半下班時，竟發現停在成功路上的機車不翼而飛，立即跑到南市警二分局民權派出所報案。警員陳俊安等員警受理後立即以警政系統查詢，發現該機車仍有使用及移動跡象，持續監控。

之後在上午9時30分又發現該機車出現在市區民族路段，包括陳俊安在內的4名警力奔赴周邊搜尋，果然在民族路與國華街口的飲料店前攔下這輛機車，經查證確為贓車，立即將騎贓車的黃姓男子（43歲、北區人、有竊盜資料）逮捕，短短2小時立即將遭竊機車尋回。

員警攔下黃男與失竊機車時，發現黃男準備買飲料，其行竊理由卻是想到七股區的廟宇參香求平安而無交通工具，走路到成功路時發現該輛機車鑰匙未拔取，即竊乘使用。員警合力逮捕偷車賊、找回失車，讓年輕的鄭姓車主正愁無上班代步工具時，轉破涕為笑，再三向辛勞查贓的員警致謝。鄭男也對員警致歉意說「25日趕著要上班，停車時一時忘了拔取機車鑰匙」。

南市警二分局也呼籲提醒民眾，舉凡離開汽、機車時，應隨手將鑰匙取下，勿因一時之不注意或方便，被宵小有機可趁，慎重行事可守護好自身財產安全。

台南市二分局員警透過警政查詢系統查獲涉偷機車的黃姓男子。（警方提供）

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