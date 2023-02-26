台南馬戲節連假湧人潮 黃偉哲擔任一日「馬戲村長」同樂

首屆《FOCASA馬戲藝術節》在台南水交社文化園區登場，吸引大批人潮觀賞。（南市府提供）

2023/02/26 19:56

〔記者蔡文居／台南報導〕首屆《FOCASA馬戲藝術節》在台南水交社文化園區登場，來自8國的30組馬戲團隊接力演出，打造出歡樂又夢幻的馬戲園區，吸引了眾多年輕朋友、親子家庭前來觀賞。台南市長黃偉哲今天下午也到馬戲節現場，擔任馬戲村「一日村長」，向所有馬戲團「村民們」廣播活動訊息，與大家同樂。

黃偉哲除了發放糖果給小朋友，走上各區舞台與民眾打招呼，也特別贈送馬戲節「Village-13」馬戲篷造型紀念蛋糕，給「FOCA福爾摩沙馬戲團」團長林智偉。

黃偉哲表示，馬戲篷造型紀念蛋糕除了紀念首屆馬戲節的成功，也期盼未來馬戲藝術節能夠越辦越大，馬戲文化也能以台南水交社為基地，推廣給更多人。

文化局表示，首屆「FOCASA馬戲藝術節」是由台灣最具規模的馬戲團隊「FOCA福爾摩沙馬戲團」，以台南為基地，邀請來自不同國家、多元類型的馬戲團對共同齊聚表演的盛會。除了精彩的馬戲節活動，FOCA馬戲團也與文化局簽約合作，將駐點於台南水交社文化園區，讓園區成為馬戲團移地訓練、教育推廣的基地，也期待FOCASA馬戲藝術節能夠越辦越大，成為台灣春天的重要活動。

台南市長黃偉哲今天下午到馬戲節現場，擔任馬戲村「一日村長」，與大家同樂。（南市府提供）

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