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    YouBike 2.0上路抽好禮 南市府邀體驗重新認識府城底蘊

    南市公共自行車YouBike 2.0啟用，不少民眾在黃金海岸遊客中心旁的租賃站，搶先體驗，領略濱海風光。（記者蔡文居攝）

    南市公共自行車YouBike 2.0啟用，不少民眾在黃金海岸遊客中心旁的租賃站，搶先體驗，領略濱海風光。（記者蔡文居攝）

    2023/02/26 19:10

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市公共自行車YouBike 2.0日前啟用，南市府邀請市民及遊客利用YouBike 2.0體驗台南市的特色景點，重新認識古都台南。

    副市長葉澤山今天體驗騎乘暢YouBike 2.0暢遊黃金海岸。他表示，台南市入選國際知名單車雜誌《Momentum》全球12個最適合自行車旅遊城市，台南擁有豐富的歷史和文化，有許多寺廟、博物館和藝術畫廊可供探索，騎自行車是遊覽台南老街巷弄及山海風光的絕佳方式。

    南市公共自行車YouBike 2.0剛啟用，葉澤山今天代表市長黃偉哲，在黃金海岸遊客中心旁的租賃站，向在場民眾及遊客推廣自行車旅遊以及YouBike的種種優惠，市議員沈震東也到場參與，一同騎YouBike 2.0領略濱海風光。

    葉澤山表示，台南市目前總共有48條自行車步道，連結數量眾多的觀光景點，包括安平古堡、赤崁樓、億載金城、黃金海岸，也連結到知名的夜市。即日起到5月底，只要騎乘5次就可以月月抽5000（全家禮物卡）；3月9日前，只要騎YouBike在台南打卡上傳到YouBike南台灣粉絲團也可以抽好禮，歡迎民眾來到台南，騎著YouBike，體驗台南的一切美好。

    交通局表示，全新啟用的台南市YouBike 2.0已於23日啟用，目前共有77處站點、800輛車上線服務。

    台南市副市長葉澤山（前）今天體驗騎乘暢YouBike 2.0暢遊黃金海岸。。（記者蔡文居攝）

    台南市副市長葉澤山（前）今天體驗騎乘暢YouBike 2.0暢遊黃金海岸。。（記者蔡文居攝）

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