台南喜樹國小校舍腐蝕嚴重 陸戰隊退伍弟兄義助粉刷

海軍陸戰隊退伍兄弟幫忙粉刷台南南區喜樹國小的校舍斑駁牆壁。（海軍陸戰隊雲嘉南聯盟提供）

2023/02/26 18:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區喜樹國小司令台漏水與司令台上方的二樓陽台牆壁腐蝕嚴重，海軍陸戰隊退伍兄弟得知後決定義助學校，由約10位工程組弟兄在26日進駐學校協助補土、粉刷，所有施工預計利用228紀念日連假期間的2至3天完成。

海軍陸戰隊雲嘉南聯盟工程組弟兄與安南區鹿耳社區理事長蔡登進，於今天前往南區喜樹國小協助司令台與教學大樓的牆面粉刷工程，由於該校司令台漏水、司令台上方二樓陽台也腐蝕嚴重，海軍陸戰隊退伍兄弟首梯人員在26日上午到場施工，接著增員到10位工作人員，於26日下午完成司令台粉刷；二樓陽台則因腐蝕嚴重，施工人員打掉先做除鏽，等陰乾後再補土抹平粉刷油漆。

也是海陸出身的蔡登進表示，這是去年海陸學長黃瑞星引薦，陸戰隊雲嘉南聯盟到南區喜樹國小，幫忙勘查粉刷牆壁工程施作，因有教室樓梯間傾斜，請學校報請危樓會勘，由於危樓部分經費尚未核撥，考慮學生升降旗和二樓樓層的學生上課安全，選在連假期間不影響學生上課前去施工。

陸戰隊雲嘉南聯盟管理群發起經費募集和志願人力召募，並推舉黃瑞星為此次公益活動負責人（黃本身是油漆工程行負責人）；後勤補給由陸戰隊退伍老長官、也是鹿耳社區理事長的蔡登進負責，而聯盟總召也送飲料、點心慰勞參與粉刷的弟兄。所有粉刷工程預計2至3天完工。

喜樹國小校長黃懷慧說，感謝陸戰隊雲嘉南聯盟弟兄的關懷，也備妥喜樹在地伴手禮─麵粉酥，送給協助施工的退伍陸戰隊弟兄。陸戰隊雲嘉南聯盟說，無論是城市或偏鄉，只要需陸戰隊協力的，一定使命必達、完成任務。

台南南區的喜樹國小校舍出現牆壁腐蝕、鋼筋外露的情形。（海軍陸戰隊雲嘉南聯盟提供）

台南南區的喜樹國小校舍出現牆壁腐蝕、鋼筋外露的情形。（海軍陸戰隊雲嘉南聯盟提供）

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