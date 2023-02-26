持續刺激打氣 台南接種疫苗送禮券、快篩加碼至3/20

設籍台南市50至64歲民眾接種第2次追加劑（第4劑），可領300元禮券及家用快篩5劑。（圖由台南市衛生局提供）

2023/02/26 16:29

〔記者王姝琇／台南報導〕為持續鼓勵台南市民接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，市府祭出禮券加碼延長活動，凡設籍台南市65歲以上，於3月1至20日期間，至合約院所接種疫苗，不限廠牌與劑次，可領500元禮券及家用快篩5劑；另50至64歲民眾接種第2次追加劑（第4劑），不限廠牌，可領300元禮券及家用快篩5劑。

台南今（26）日新增1143名COVID-19本土個案，自去年1月1日至今年2月25日，台南市累計確診個案人數共71萬6015名，全年齡累計確診百分比為38.65%。衛生局表示，長輩打疫苗送禮券與快篩劑活動，將加碼延長，以持續刺激接種打氣。符合資格者請於接種完成後持身分證、印章、健保卡、接種紀錄卡，可至合約院所或接種區的衛生所領取試劑、禮券。

近日國內防疫措施逐漸鬆綁，室內口罩令已解封，衛生局提醒，連假期間外出出遊，前往人潮過多且空氣不流通場所，儘量可配戴口罩，持續落實勤洗手及注意咳嗽禮節，並留意自身身體健康狀況。接觸幼兒、長者等高風險族群，建議全程可配戴口罩，若出現相關症狀請儘速做快篩，杜絕病毒傳播的風險。

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設籍台南市65歲以上長者，3月1至20日接種疫苗可領500元禮券及家用快篩5劑。（圖由台南市衛生局提供）

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