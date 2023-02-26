為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    持續刺激打氣 台南接種疫苗送禮券、快篩加碼至3/20

    設籍台南市50至64歲民眾接種第2次追加劑（第4劑），可領300元禮券及家用快篩5劑。（圖由台南市衛生局提供）

    設籍台南市50至64歲民眾接種第2次追加劑（第4劑），可領300元禮券及家用快篩5劑。（圖由台南市衛生局提供）

    2023/02/26 16:29

    〔記者王姝琇／台南報導〕為持續鼓勵台南市民接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，市府祭出禮券加碼延長活動，凡設籍台南市65歲以上，於3月1至20日期間，至合約院所接種疫苗，不限廠牌與劑次，可領500元禮券及家用快篩5劑；另50至64歲民眾接種第2次追加劑（第4劑），不限廠牌，可領300元禮券及家用快篩5劑。

    台南今（26）日新增1143名COVID-19本土個案，自去年1月1日至今年2月25日，台南市累計確診個案人數共71萬6015名，全年齡累計確診百分比為38.65%。衛生局表示，長輩打疫苗送禮券與快篩劑活動，將加碼延長，以持續刺激接種打氣。符合資格者請於接種完成後持身分證、印章、健保卡、接種紀錄卡，可至合約院所或接種區的衛生所領取試劑、禮券。

    近日國內防疫措施逐漸鬆綁，室內口罩令已解封，衛生局提醒，連假期間外出出遊，前往人潮過多且空氣不流通場所，儘量可配戴口罩，持續落實勤洗手及注意咳嗽禮節，並留意自身身體健康狀況。接觸幼兒、長者等高風險族群，建議全程可配戴口罩，若出現相關症狀請儘速做快篩，杜絕病毒傳播的風險。

    h4>相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    設籍台南市65歲以上長者，3月1至20日接種疫苗可領500元禮券及家用快篩5劑。（圖由台南市衛生局提供）

    設籍台南市65歲以上長者，3月1至20日接種疫苗可領500元禮券及家用快篩5劑。（圖由台南市衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不靠中客！日本吸引各國遊客 百貨免稅品銷售額不斷上升
    2023/02/26 16:21

    不靠中客！日本吸引各國遊客 百貨免稅品銷售額不斷上升
    打2劑BNT猛爆性心肌炎死亡 女童獲救濟350萬元
    2023/02/26 15:21

    打2劑BNT猛爆性心肌炎死亡 女童獲救濟350萬元
    本土+12792、死亡+46 2因素持穩有機會3月鬆綁隔離
    2023/02/26 14:19

    本土+12792、死亡+46 2因素持穩有機會3月鬆綁隔離
    武肺確診累計病例數破千萬！ 今本土+13281、死亡+53
    2023/02/25 14:15

    武肺確診累計病例數破千萬！ 今本土+13281、死亡+53
    怕爆染疫 印度媽媽和兒子「閉關3年」不出門
    2023/02/25 11:09

    怕爆染疫 印度媽媽和兒子「閉關3年」不出門
    疫情降溫 校園免戴口罩如期上路
    2023/02/25 05:30

    疫情降溫 校園免戴口罩如期上路
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播